You’re Still Here – Fear The Walking Dead

Bueno, comencemos este recap hablando de Logan porque no lo entiendo. Algunos episodios atrás vimos que él no era el que estaba a cargo de la pandilla, ya que lo estaban amenazando porque lo único que lo mantenía vivo era la promesa de la reserva de gasolina. Ahora no sólo es el líder, sino que es la persona más importante del planeta para ellos. A esto hay que sumarle que la semana pasada la gente de Logan estaba dispuesta a torturar a Dwight, pero hoy tuvieron a Morgan, el líder de la competencia, frente a ellos y no hicieron nada. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Por qué bajan la vara? La realidad es que no se entiende mucho lo que están haciendo y a esta altura parece que el final de temporada será en el escenario de una Red Bull y el jurado determinará cuál es el team ganador luego de la batalla de gallos en la que las mejores rimas ganen. Realmente no entiendo qué están esperando. No me entra en la cabeza la idea de vamos a hablar hasta que se cansen de hablar y esperemos que en el camino se den cuenta que están equivocados, porque los que están realmente equivocados, son los guionistas de Fear TWD, tratando de meter a presión la idea de “no matarás”.

Supuestamente Logan está trabajando para algo más grande, pero no sabemos nada sobre algo más grande salvo lo de Rick pero no creo que haya conexión. La realidad es que ya no entiendo nada de este plot y no sé si tengo muchas ganas de entenderlo. Ya pasamos por una villana horrible cuando la conocimos a Martha durante la temporada anterior y aunque la primera mitad del año estuvo buena, eso fue porque el villano había vuelto a ser la naturaleza con sus zombies. En este último tiempo FearTWD no supo manejar muy bien a las personas y eso es una pena porque está provocando que mucha gente deje el show ya que no encuentran nada entretenido para ver y si bien las conversaciones pueden ser muy inteligentes como las que vimos la semana pasada, no hay que presionar mucho porque llega el punto en el si tratan muy fuerte, pueden romperlo. No tengo idea para dónde estamos yendo con todo esto, pero por lo menos le sirvió a Morgan para hablar de su pasado y aunque ya lo conocíamos, la conversación con Al le ayudó a entender que no es sólo el recuerdo de lo que fue. Entonces, siguieron con lo de la semana pasada y le dieron un pequeño cierre para que Morgan pueda terminar de abrazar a los fantasmas del pasado que lo hicieron el hombre que es.