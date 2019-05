YouTube Originals anuncia el lanzamiento de varios documentales LGBTQ+ para el mes del Orgullo

1 . State of Pride

2 . Stonewall Outloud

Producido en conjunto con StoryCorps y World of Wonder, el documental se estrenará el 26 de junio exclusivamente en el canal de World of Wonder de YouTube. Producido y dirigido por Fenton Bailey y Randy Barbato de World of Wonder (Mapplethorpe: Look At The Pictures), el documental hace realidad la grabación de audio original con voces contemporáneas de la comunidad LGBTQ+.

La película trata del compromiso de StoryCorps de grabar las variadas y poderosas experiencias de las personas de la comunidad LGBTQ+. El documental se basa en el anterior proyecto de Dave Isay para radio, 15 años antes de fundar StoryCorps, Remembering Stonewall.

Transmitido por NPR en 1989, el proyecto fue el primer documental sobre los eventos seminales de 1969. Remembering Stonewall entrelazó testimonios en primera persona de quienes lucharon durante el levantamiento, y sembraron las ideas fundamentales detrás de StoryCorps: la belleza, el coraje y la poesía que podemos encontrar en las voces de las personas comunes cuando nos tomamos el tiempo para escuchar, y la importancia de honrar las historias de aquellos que pueden sentirse menos escuchados.