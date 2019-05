Yuki Hayashi musicalizará la cuarta temporada – My Hero Academia

My Hero Academia frenó su animé el año pasado cuando la cuarta temporada entró en producción, y parece que las cosas con el show se están moviendo sin problemas. La nueva edición se estrenará durante el otoño de Estados Unidos, y una nueva actualización ha hecho que los fanáticos se sientan entusiasmados por su regreso.

Recientemente, el Twitter oficial de Legendoor publicó un tweet con el famoso compositor de anime Yuki Hayashi y confirmó que el músico comenzó a trabajar en la cuarta temporada: “Ayer Yuki Hayashi estuvo a cargo de la música. Estaba grabando para la cuarta temporada de My Hero Academia que comenzará a emitirse en octubre de 2019. Las tres temporadas se están retransmitiendo actualmente. Si no lo has visto, por favor échale un vistazo”.

Una de las imágenes de la publicación muestra a Hayashi trabajando en el piano; y ahora los fanáticos tienen curiosidad por ver qué tipo de música se le ocurrirá a Hayashi para lo nuevo de la serie.