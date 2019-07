El protagonista del drama de terror sobrenatural de AMC habló sobre su participación en el programa y lo que se viene en la segunda parte de la temporada.

En una entrevista con THR, Zachary Quinto explicó por qué originalmente rechazó el proyecto y cuál fue el elemento que lo atrajo para aceptar el papel en última instancia: “La transformación física fue una de las cosas que me atrajo de este rol, era un papel que estaba buscando interpretar. He hecho villanos arquetípicos en el pasado y por eso le había dicho que no originalmente”.

Quinto también reveló que, antes de aceptar el papel, descubrió que el autor (JoeHill) era hijo Stephen King, y a lo largo del espectáculo veremos muchas referencias al famoso escritor: “Hay un momento en el programa donde Charlie Manx despliega un mapa de United Inscapes of America y Pennywise Circus se revela. Creo que la gente lo notará si lo está buscando. Hay algunos paralelos, creo, entre Charlie Manx y Pennywise”.

Además, el actor añadió: “Hay estas superposiciones y ecos del padre de Joe, pero él es capaz de tomar ese linaje y llevarlo en su propia dirección, lo cual respeto mucho”.

NOS4A2 llegó a su mitad de temporada la semana pasada y su próximo episodio se estrenará el 7 de julio.