Zachary Quinto: Hubo varias cuestiones. Sentí que habían creado a un personaje con muchas dimensiones, que tenía mucha complejidad y eso es algo que a mí, siempre me atrajo como actor. Y el otro aspecto que me llamó fue la transformación física por la cual tuve que pasar.

IST: ¿Piensas que esta ficción puede ser una metáfora de una parte de la sociedad americana en decadencia que no sabe o no quiere ocuparse de sus hijos? Hay una parte en este piloto en el que suena Here comes the sun: ¿no crees que eso es irónico ya que ese es un lugar al cual el sol no puede llegar?

ZQ: Hay un montón de shows que tratan de tocar esos temas, pero acá creo que es puro entretenimiento. Estoy seguro que la audiencia va a poder sacar sus conclusiones luego de entrar a esta historia. Me parece que la elección de la canción es muy interesante ya que los vampiros no pueden estar en contacto con la luz, así que es una gran observación.