Ayer por fin debutó Euphoria, la controversial serie de HBO protagonizada por Zendaya (Spider-Man: Far From Home), basada en la serie Israelí del mismo nombre, y creada por Sam Levinson (The Wizard of Lies).

Decimos controversial, porque desde sus primeras críticas la serie fue descrita de esa manera, pues incluye escenas de sexo explícito entre los personajes adolescentes, sobredosis y penes en primer plano.

Por este motivo, Zendaya tomó sus redes sociales para compartir un mensaje de advertencia a sus seguidores.

“Solo un recordatorio antes del estreno esta noche, Euphoria es para para audiencias maduras. Es un retrato crudo y honesto de la adición, la ansiedad y las dificultades de la vida hoy en día. Hay escenas que son gráficas, difíciles de ver y que pueden ser detonantes. Por favor, solo vela si te sientes capaz de hacerlo. Haz lo que sea mejor para ti. Yo seguiré queriéndote y sintiendo tu apoyo. Con amor, Daya”, escribió la actriz.

Asimismo, Zendaya aseguró a EW que el primer episodio es el más suave de los ocho que tiene la serie, pues no huye de nada.

Euphoria es una serie coming of age que gira alrededor de un grupo de adolescentes de secundaria mientras lidian con temas propios de su edad como las drogas, sexo, identidad, traumas, medios sociales, amor y amistad.

El elenco además está conformado por Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith y Sydney Sweeney.

¡Checa abajo su tweet!