Zoe Saldana protagonizará la nueva serie de Netflix – From Scratch

Mientras esperamos el regreso de Guardians of the Galaxy y las nuevas película de Avatar, Zoe Saldana se prepara para deleitarnos con su presencia y talento en From Scratch, la nueva serie limitada de Netflix, que será protagonizada por ella misma.

La serie estará basada en el libro homónimo de Tembi Locke, el cual es un romance autobiográfico sobre una mujer estadounidense que estudia en Italia donde se enamora de un hombre siciliano con quién construye una vida en los Estados Unidos. Cuando inesperadamente muere a causa de una enfermedad, ella tendrá que superar el dolor para poder criar a su hija como la hubieran criado juntos: con esperanza, alegría y amor infinito.

Attica Locke (When They See Us, Empire) será la responsable de adaptar esta historia, además de fungir como showrunner. Mientras que Zoe Saldana y Reese Witherspoon (The Morning Show, Big Little Lies) serán parte del equipo de productores.