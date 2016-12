A partir de hoy aumentan las tasas de trámites migratorios

Ojo, que el USCIS aumenta el coste de varios trámites

Con el nuevo aumento de las tasas de los trámites migratorios que se aplica desde hoy, 23 de diciembre, algunos, especialmente los más pobres, pueden ver todavía más lejos su posibilidad de convertirse en ciudadanos.

El aumento de la tarifa de naturalización, proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, ha subido un 8%, pasando de 595 dólares a 640; no obstante, según explicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en una comunicación enviada hoy a Efe, hay una tarifa reducida para personas de bajos ingresos.

“USCIS tiene una tarifa especial reducida de 320 dólares para la naturalización de solicitantes con ingresos familiares superiores al 150 % pero no mayores del 200 % del Índice de Nivel Federal de Pobreza”, explicó la entidad.

Según la tabla actual, por ejemplo, las personas pertenecientes a un grupo familiar de cuatro personas con ingresos anuales entre 36,450 y 48,600 dólares pagan la tarifa reducida de 320 dólares.

Además, los miembros de un grupo familiar de ese tamaño con ingresos menores a 36,450, pueden recibir una exención completa de pago, con lo que su proceso puede ser gratuito.

Paulina Vergara vino al país hace más de siete años con una visa de residente permanente lograda a través de su familia, pero hasta ahora no se había propuesto seriamente obtener la ciudadanía.

“Tú sabes, quería un cambio pero no estaba segura si me iba a acostumbrar o si me iba a gustar”, comentó sobre su decisión de quedarse a vivir en Estados Unidos.

“Pero especialmente ahora, viendo cómo está el mundo, creo que es muy importante y valioso obtener la ciudadanía estadounidense”, afirmó la colombiana que cumplirá 32 años en enero.

“Lástima, se me hizo tarde y voy a tener que pagar un poco más“, aceptó resignada, aunque su situación económica como soltera y con un trabajo estable en ventas le permite asumir sin problemas el aumento de 45 dólares.

Al contrario de Vergara, muchos otros sí sienten el peso de la diferencia.

Carlos y María Castillo son una pareja de mexicanos que lleva más de 18 años viviendo en el país con visa de residentes. Pero con tres niños que atender y el sólo trabajo del marido como mecánico, aseguran, que no es fácil reservar un total de 640 dólares para sus solicitudes subsidiadas.

“Nos hemos tenido que ‘comer’ los ahorros de la varias veces cuando los ingresos no han alcanzado para lo básico”, comentó el marido.

Además del dinero, se suma a las dificultades el tema de conseguir todos los documentos necesarios y procesar las peticiones, y si se piensa en una asesoría legal se eleva más el costo del proceso.

Para establecer las tarifas, según señaló USCIS, se tuvieron en cuenta 436 comentarios recibidos durante un período de audiencia pública de 60 días, una vez que la entidad anunció oficialmente el 4 de mayo su intención de incrementar las tarifas.

La entidad, que destacó que el valor de los servicios no aumentaba desde el 2010, enfatizó que “es casi completamente financiada por las tarifas que pagan los solicitantes y peticionarios de beneficios de inmigración”.

“Las tarifas aumentarán (hoy) por primera vez en seis años en un promedio ponderado de 21 % para la mayoría de las solicitudes y peticiones“, anunció.

El organismo federal justificó los aumentos además por las exigencias cada vez más importantes de verificación de los solicitantes.

“El aumento es necesario para recobrar el costo total de los servicios ofrecidos por USCIS, incluyendo la detección de fraude, la seguridad nacional, el servicio al cliente y el proceso de casos”, argumentó.

Igualmente, otra razón para el aumento corresponde a “los servicios suministrados sin cargo a los refugiados y solicitantes de asilo y a otros clientes elegibles para exenciones y no pago de tarifas”.

Otras tarifas también subieron, como la solicitud del Certificado de Ciudadanía (N-600) que hasta ayer costaba 550 dólares y la solicitud para Ciudadanía y Emisión de Certificado bajo la Sección 322 (N-600 K) que valía 600 dólares, a partir de hoy costarán 1,170 dólares.

Según datos oficiales más recientes, en el segundo trimestre de 2016 se recibieron 283.234 solicitudes de naturalización de personas civiles, de los cuales 186.864 fueron aprobadas y 20.806 fueron negadas. Para el 30 de junio había 520.283 solicitudes pendientes.