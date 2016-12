Mira cómo se lo pasan los famosos en Disneyland estas fiestas

Por un día estas estrellas del cine, música y televisión se convirtieron en "mortales" para disfrutar con sus hijos

Hay en algo en lo que los famosos se parecen al resto de los papás y mamás del mundo y es que harían cualquier cosa para cumplir los deseos de sus hijos, especialmente en estas fechas.

Por eso las celebridades del mundo del espectáculo se están dirigiendo en masa a Disneyland para disfrutar como niños y hacer que los suyos disfruten de unas vacaciones mágicas en compañía de Mickey, Minnie y todos sus amigos.

Ahora que su pequeña Alaïa ya no está tan chiquita, la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López y su esposo, el bailarín y actor Toni Costa, quisieron llevarla por primera vez a Walt Disney World Resort, donde se hicieron estas fotos tan adorables con Minnie Mouse frente al Castillo de la Cenicienta.

Aunque no quisieron posar junto a sus dos pequeñas -James de dos años y la más pequeña, cuyo nombre no está aún confirmado pero según publicó hace dos días la revista US Weekly se cree que es Ines, de tan solo tres meses- el protagonista de “Deadpool”, Ryan Reynolds, y su mujer Blake Lively se nota que lo pasaron en grande posando con Mickey en el castillo de Cenicienta.

El actor era noticia la semana pasada, cuando develó junto a su familia su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Lee También: Blake Lively y Ryan Reynolds muestran por primera vez a sus hijos

El cantante Ricky Martin está en el candelero desde que anunció su compromiso de matrimonio con el artista Jwan Yosef con el que le hemos visto recorrer el mundo en el año que ha durado su noviazgo.

Como ha dejado patente el propio artista en sus redes sociales, Jwan se lleva fenomenal con los mellizos del actor, Matteo y Valentino, y viajan los cuatro juntos allá donde requieran los compromisos laborales del cantante, que acaba de terminar su gira One World Tour.

Quizá para celebrar el fin del año laboral, Ricky y los suyos pusieron rumbo a Disneyland hace unos días para dejarse contagiar del espíritu navideño que se vive en esta época en el parque.