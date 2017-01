La polémica que desató en Colombia el baile de dos observadores de la ONU con dos guerrilleras de las FARC en fin de año

Un video que muestra a miembros de la misión de observadores de la organización en un campamento de las FARC celebrando con guerrilleras el año nuevo

Bailar no tiene nada de malo, pero el problema, en este caso, fueron los bailarines y el lugar.

Un video en el que aparecen dos miembros de la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia bailando con guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en fin de año, causó controversia.

El baile ocurrió en última noche de 2016, en un campamento en el departamento caribeño de La Guajira, en el norte de Colombia, lugar utilizado como área de transición antes de que los guerrilleros de las FARC se reinserten en la vida civil.

El video fue publicado por la agencia de noticias EFE.

Loading the player...

La ONU describió el comportamiento de sus miembros como “inapropiado”, mientras que el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “ Timochenko”, se mostró molesto por las críticas y defendió la celebración de fin de año.

Tanto la oposición como el oficialismo en Colombia cuestionaron el accionar del personal de la ONU.

¿Qué sucedió?

Observadores de la ONU se encuentran monitoreando el proceso de paz que llevo hace unas semanas a la firma de un nuevo acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC, tras años de negociaciones.

El video de la polémica muestra una fiesta de fin de año en uno de los campamentos de desarme de las FARC, situado en una de las llamadas zonas veredales transitorias de normalización, en la que los guerrilleros pasarán unos meses antes de abandonar las armas.

Esta zona incluye un puesto de la Misión de Monitoreo y Verificación (MM&V), mecanismo tripartito integrado por miembros de la ONU, el Gobierno colombiano y la guerrilla, que debe controlar que se cumpla el cese de las hostilidades entre las partes en conflicto.

En las imágenes de la agencia EFE se observa a dos hombres vestidos con chalecos azules que los identifican como observadores de la misión de la ONU bailando al ritmo de vallenato con dos guerrilleras de las FARC .

A favor y en contra

“Este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la Misión. La Misión de la ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan”, dijo la ONU en un comunicado, tras la polémica que generó el video.

Por su parte, el líder de las FARC, “Timochenko”, cuestionó en su cuenta de Twitter el tratamiento de “escándalo” de las celebraciones.

Tanto las @FARC_EPueblo y @COL_EJERCITO le dimos la bienvenida al nuevo año sin el rigor de la guerra entre las partes

¿Ese es el problema? — Rodrigo Londoño (@Timochenko_FARC) January 3, 2017

Legisladores, tanto oficialistas como opositores, salieron a criticar la conducta de los miembros de la ONU.

“Es una vergüenza eso que pasó. La ONU debe demostrar que hace su papel con seriedad y no estar participando en parrandas navideñas”, dijo la congresista opositora del Partido Demócrata, María Fernanda Cabal a radio Caracol.

El senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, dijo a la misma radio que el Gobierno debe poner más atención a ese tipo de denuncias porque “genera muchísima desconfianza “.

“Es un manto de duda sobre la efectividad del proceso que se está adelantando”, señaló, según publicó EFE.

“Bailar y tomar (beber) no está prohibido y debemos celebrar que estén bailando y no echando bala. Creo que no podemos caer en el error de decir que por esas cosas, se dañó el proceso de paz “, consideró por su parte el senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), alineado al gobierno de Juan Manuel Santos.