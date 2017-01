Familia de Celia Cruz molesta con serie sobre su vida

La serie de Celia Cruz que transmitió Telemundo no tuvo la autorización de la familia

El productor Eduardo Paz explicó que la serie Celia Cruz, que se transmite por TV Azteca en México y que Telemundo transmitió en Estados Unidos, es una farsa, pues no cuenta la verdadera historia de la cubana, por lo cual la familia de la intérprete está muy molesta.

“Nosotros vamos a sacar nuestra serie Celia en este año, porque somos los dueños legítimos del nombre“, dijo a Diario Basta.

“La vamos a terminar a mediados de febrero, se estaba grabando desde antes de que saliera la serie [colombiana] de Celia Cruz. Es una producción millonaria autorizada por la familia. La [que transmite Azteca y Telemundo] no tiene autorización y no están contando toda la verdad de Celia Cruz. La serie Celia está apegada a todo lo que la familia me ha compartido. Mi serie la protagoniza una chica cubana que se llama Leonora Pichardo”, dijo.

El productor compartió que su serie Celia sí está apegada a la realidad. “Mi serie tiene mucho talento cubano, se van a grabar cosas en Cuba, porque la serie de Celia Cruz de Azteca, ni se grabó allá, ni tiene acento cubano, ni tiene nada que ver con lo que era Celia Cruz. Ellos hablan como colombianos, es una serie que está hecha con los pies, que no se documentaron, ni tampoco grabaron en donde tenían que grabar”, dijo el empresario.

Por Rafael Suárez