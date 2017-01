‘En voz alta y con la frente en alto’

Miles de manifestantes participarán en la Marcha de la Mujer

El sábado 21 de enero, un día después de la inauguración presidencial, miles de manifestantes, desde Washington D.C. hasta Los Ángeles, participarán en la Marcha de la Mujer.

El evento de Washington D.C. inspiró a alrededor de 300 “marchas hermanas”, que tendrán lugar el mismo día, en otros estados y Puerto Rico, así como en otras 55 ciudades alrededor del mundo, desde Tokyo a Sidney, Kenya, Paris y Bogotá.

En Los Ángeles, la cita será en Downtown, y los manifestantes marcharán desde Pershing Square a City Hall. La marcha está abierta a todos aquellos a favor de los derechos humanos, las libertades civiles, la tolerancia y la diversidad.

“Este es el momento de juntarnos todos. Nos tienen que escuchar”, indicó Emiliana Guereca, creadora de la Fundación Marcha de la Mujer en Los Ángeles. La empresaria y organizadora comunitaria, enfocada en los derechos de la mujer, educación e igualdad de género, consiguió los permisos para la marcha y creó una página de Facebook, para invitar a todos a participar en el evento.

¿Qué fue lo que la llevó a organizar la marcha?

“Qué fue lo que no me llevó”, respondió riendo. “En lo personal, me motivaron los ataques del presidente electo a la mujer, a los inmigrantes, a los derechos humanos”.

La organizadora recordó que el día de las elecciones, se sintió muy decepcionada con los resultados y quiso hacer algo al respecto.

“En un principio, creí que era sólo yo. Realmente necesitaba hacer escuchar mi voz”, recordó Guereca, quien pronto descubrió que no era la única persona desilusionada con los resultados electorales.

“El presidente electo nos ha insultado y nos ha faltado el respeto a todos, a las mujeres, a los inmigrantes. No podemos dejar que nos pisoteen”, señaló la inmigrante mexicana.

Guereca, madre de dos varones, recordó que después de las elecciones, una persona le dijo a uno de sus hijitos que el nuevo presidente iba a mandar a su mamá a México.

“Esto es algo que ningún niño debería oír, y que ningún adulto debería andar diciendo”, opinó.

La marcha del 21 de enero, podría ser la primera de muchas demostraciones en los próximos cuatro años, y Guereca destacó la importancia de que la comunidad se active y reclame sus derechos.

“No con violencia, pero en voz alta y con la frente en alto”, señaló.

Los organizadores aclararon que no se trata de una protesta, sino de un evento para mostrar solidaridad con los grupos que se sienten amenazados por la nueva administración.

Hasta el momento, el evento ha tenido una multitudinaria respuesta.

“En un principio pensé en reunir a quiénes quisiesen venir, aunque sean unos pocos, aunque fuese para irnos a tomar un café”, señaló. Pero la respuesta sorprendió a la organizadora. “Pasamos de 10,000, a 20,000, a 80,000 personas interesadas en la marcha”, agregó.

“A mis 40 años, y por primera vez en mi vida, voy a ir a una marcha”, indicó Natalia Rivas, residente de Los Ángeles y madre de tres.

La inmigrante mexicana explicó sus razones para asistir al evento.

“Hace más de 15 años que vivo en este país, mis hijos crecieron aquí. Somos personas honestas y trabajadoras, pero ninguno de nosotros tiene papeles. Desde las elecciones, mi familia está muy angustiada y se han deprimido mucho. No es justo, algo tenemos que hacer”, indicó.

En Detalle

Qué: Marcha de la Mujer

Cuándo: sábado 21 de enero, 9:00 a.m.

Dónde: Downtown Los Ángeles, desde Pershing Square a City Hall. 532 S Olive St, Los Angeles, CA 90013

La marcha comenzará a las 10:00 a.m. Los organizadores recomiendan usar transporte público para llegar a Downtown, debido al posible congestionamiento. La línea roja de Metro tiene una estación en Pershing Square. También habrá autobuses designados para transportar manifestantes.

Para más información, visita https://womensmarchla.org/