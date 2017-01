Mamá de Geraldine Bazán niega que ella y su hija practican brujería

Entérate de lo que dijo la la señora Rosalba Ortiz en entrevista para el Diario Basta

De acuerdo con el Diario Basta!, la señora Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, dijo que ni ella ni su hija practican la brujería, que es mentira que sean brujas y recalca que profesa la religión católica y que no cree en nada relacionado que se oponga a los principios de sus creencias.

“Yo soy católica, mi hija también es católica, pues creo que también los cristianos, musulmanes, creen en su propio Dios y fe y la brujería es otra cosa”.

Estas declaraciones de la señora, son originadas por los rumores de que Geraldine Bazán retiene a su marido Gabriel Soto a través de la brujería.

Bienvenidos al irresistible #MartesDeTVNotas donde Gabriel Soto, Galilea Montijo y Omar Chaparro acaparan nuestra portada, al puro estilo #TVNotas 🙋🙌🙆 Una foto publicada por Revista TVNotas Oficial (@revistatvnotas) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 10:02 PST

“No, no soy supersticiosa, ni de las escaleras, menos Geraldine; si la mamá no lo es (supersticiosa), menos la hija”.

Rosalba dice que no hay crisis en el matrimonio de ambos, aunque ella se mantiene al margen y la pareja sigue aparentemente estable, pero en el seno íntimo de esa relación ni la propia señora podría asegurar que todo es miel sobre hojuelas.

“A mí no me dicen nada, yo soy su mamá, no me dicen si les va bien o les va mal. Uno lo tiene que ver y sentir, y yo veo que están bien, juntos y contentos. No me puedo preocupar por nada de eso. Yo niego todo eso mi hija y yo no sabemos de estas cosas, pues es su vida personal, no sé si ella quiera hacer una declaración, porque son puros chismes”.

El medio antes mencionado, aseguró que buscó la versión de la propia Geraldine, sin embargo no lograron una respuesta de su parte.

POR: Armando Gallegos/@armandoreporter