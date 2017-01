Un Mundial con más emociones, pero unas eliminatorias con poco suspenso

La decisión de la FIFA de expandir considerablemente el número de selecciones en la Copa del Mundo a partir de 2026 es un reflejo de los tiempos: más inclusión global y más negocio

No es sólo que el Mundial de fútbol tendrá 16 selecciones extra, esto es, 16 nuevos invitados que se emocionarán con su selección nacional como tal vez usted y yo lo hacemos cada cuatro años. Sino que un mayor número de naciones normalmente sin posibilidades deportivas de acceder a la gran fiesta ahora podrán soñar (selecciones como Perú, Trinidad y Tobago e Israel entran en este renglón).

Y por supuesto, eso le traerá a la FIFA –y también al fútbol de más países– una nueva corriente de ganancias económicas. Pero eso no debería ser algo negativo; eso es lo que las industrias hacen, y el fútbol es una industria.

A mí me gusta la idea de un Mundial con una ronda adicional de juegos de eliminación directa (la ronda de los 32), que será incorporada a costa del tercer juego de la fase de grupos actualmente en vigencia. Me parece que esto sólo le agregará dramatismo al evento, un poco como pasa en los torneos de tenis: ganas o te vas a casa.

A mí no me preocupa la presunta baja de calidad del Mundial. Sólo los mejores seguirán avanzando a las fases decisivas. Habrá, pues menos especulación. Eso sí, los equipos que empiecen fríos en la fase de grupos que ahora constará de sólo dos partidos, seguramente no sobrevivirán.

Pero un efecto muy negativo del Mundial de 48 selecciones es que las eliminatorias se volverán un poco menos interesantes, o al menos, menos atractivas porque será casi imposible que los equipos de calidad se queden fuera del Mundial.

Por ejemplo, en la Conmebol, donde normalmente avanzan cuatro o cinco selecciones de las 10 que la integran, el número de clasificados al Mundial aumentará a seis o siete (7 de 10). Ya no tendrá mucha gracia.