Mientras espera rival, el boxeador Orlando Salido le entra como chofer Uber

El púgil mexicano tiene un pasatiempo al volante, mientras le pagan lo que él cree merecer peleando

El “Siri” aguantará al ganador del pleito de la próxima semana entre Francisco Vargas y Miguel Berchelt, mientras tanto, de vez en cuando, se subirá a su camioneta para dar servicio de Uber.

Y es que el púgil sonorense Orlando Salido no tiene prisa. Ha hecho buen dinero en los últimos años de su carrera y tiene uno que otro pasatiempo, como ser chofer de Uber cuando no tiene nada qué hacer.

“Cuando me dan ganas lo hago, algunos que me conocen se sorprenden cuando les toca conmigo, agarro la camioneta y me pongo a manejar (en Phoenix)”, apuntó Salido, quien estuvo el martes en la capital mexicana.

Salido, ahora, lo que pide es que le den lo que se merece arriba del ring, y por eso no se enfrentará contra el ucraniano Vasyl Lomachenko en pelea de revancha, pues ya le ganó en marzo de 2014.

“No me dieron lo que quería y yo solamente pido eso, ya le gané y creo que me merezco una buena bolsa”, dijo Salido, quien no aceptó una oferta que le puso sobre la mesa el promotor Bob Arum, de Top Rank.

Ahora, Salido espera enfrentar al ganador de Vargas y Berchelt.