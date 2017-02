Legislador de CA: No es justo perder la licencia si no pagas tu multa

Ya está en función la amnistía de multas, pero un senador angelino busca hacer algo permanente

En 2015, motoristas de California recibieron un leve alivio cuando una ley que otorgó aministía de multas permitió a aquellos que tenían suspendida la licencia por no pagar estas infracciones obtener de nuevo sus privilegios de conducción automovilística.

Fue una medida creada para remediar lo que activistas consideran un estanque sin salida para personas de bajos recursos que por obtener una multa de $25 —probablemente por estacionarse dónde no es permitido o no arreglar un faro trasero con tiempo- y no poder pagarla, su licencia de conducir le es suspendida.

Pero tal ley, que entró en efecto en octubre de 2015, solo benefició a aquellos con cuentas pendientes antes de 1 de enero de 2013, y a un precio descontado de la multa original.

Es por eso que el mismo legislador del valle de San Fernando, Bob Hertzberg, que presentó la medida en ese entonces ahora busca hacer de este proceso algo permanente.

El senador angelino presentó ante el Senado de California el proyecto de ley SB 185, el cual busca prevenir la suspensión automática de las licencias de conducir de aquellas personas que no pueden pagar multas por citaciones menores de tráfico. La ley también requeriría que una corte determine si un infractor puede pagar cierta multa antes de establecer el valor de ésta.

Esto solo aplicaría para infracciones de tráfico de menor impacto. Es decir, violaciones de alto grado como conducir bajo la influencia de alucinógenos o conducir de manera errática no serían beneficiadas bajo esta ley.

Ahora, esto no significa que los deudores quedarán exentos a pagar la multa. Al contrario, explicó el autor de la misma, la ley brindaría tiempo para que justo esto se realice, pues haría disponible la opción de crear un plan de pagos.

Según la Oficina del Analista Legislativo del estado, las deudas no cobradas por infracciones de tráfico y delitos se eleva a un valor estimado de $10,200 millones en California.

A falta de licencia…

El gobernador Jerry Brown indicó su apoyo a la ley en su propuesta presupuestaria del años fiscal de 2017-2018.

“A menudo, la consecuencia principal de la suspensión de la licencia de conducir es la incapacidad de conducir legalmente al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela”, indicó el gobernador.

Hertzberg sostiene que la suspensión de licencias por incumplir pago es una injusticia que puede conducir a consecuencias más serias, incluyendo la pérdida de empleo y la dependencia de los servicios públicos. Citó, como defensa de su criterio, un estudio del estado de Nueva Jersey de 2006 que encontró que casi la mitad de las personas que perdieron sus privilegios de conducir también perdieron sus trabajos.

Asimismo, un informe de la Reserva Federal de Estados Unidos el año pasado encontró que casi la mitad de los estadounidenses ni siquiera tienen disponibles $400 en efectivo para pagar un gasto de emergencia inesperado.

A más de cuatro millones de californianos les suspendieron sus licencias de manejo entre 2006 y 2013 por no poder pagar las infracciones de tránsito. Sólo 71,000 conductores lograron recuperarlas. Y estos números no muestran las suspensiones que datan desde 2013 a la fecha.

Andrew LaMar, portavoz de Hertzberg, dijo al L.A. Weekly que tomar los privilegios de conducir de las personas basadas en su incapacidad para pagar una multa equivale a un impuesto regresivo. Una infracción de $25 puede elevarse rápidamente a un monto de $1,000 al paso del tiempo, y eso puede tener un impacto serio en la vida de muchos en Los Ángeles (donde la media de ingresos individuales es $ 28,930).

“La gente no paga porque no puede”, dijo.