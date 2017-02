¿Donald Trump escogía a las finalistas de Miss Universo?

Mónica Noguera reveló algunos detalles de lo que vivió en el certamen durante su paso como colaboradora de Telemundo

Cuando Donald Trump era dueño del certamen Miss Universo, él, y nadie más, decidía quiénes serían las chicas que llegarían a la final.

Así lo compartió Mónica Noguera, quien tuvo relación con el concurso de belleza como colaboradora de Telemundo, a cargo de la emisión a través de la NBC.

“Él siempre estaba con 20 personas a su alrededor y era muy difícil (acercarse), pero siempre tenía una relación muy estrecha con las misses. Llegaba y las saludaba.

“Él tenía el poder de decisión absoluto en la elección de las 15 semifinalistas, eso sí. Tres o cuatro días antes, él ya sabía quiénes eran las semifinalistas. Los jueces estaban ahí un poco de adorno“, dijo la conductora.

Durante la presentación de su nuevo programa de espectáculos, Bla Bla Show, reconoció que su paso por la televisora le permitió conocer el mundo y el certamen, mismo que cubrió durante siete años.

“Sí tuvimos oportunidad de estar cerca en esa cuestión de trabajo. Eso me dio oportunidad de viajar mucho, pues los concursos de Miss Universo fueron en Vietnam, Tailandia, Rusia…”, recordó.

Checa el video en el minuto 9:45

Esta fue una de las pruebas que ofreció la mexicana sobre la libertad que tendrá en su nuevo programa para hablar de cualquier tema de la farándula.

Otro ejemplo del contenido del show, que se transmite de 15:00 a 16:00 horas por 52MX, fue que celebró la nominación de su ex pareja Fher, vocalista de Maná, al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

“Yo creo que a Fernando no se le ha hecho justicia como compositor. Se ha reconocido mucho, obviamente, a Maná, que ha vendido millones de discos y tiene la gira más exitosa a nivel mundial de un grupo hispano”.

“Pero a nivel de Grammy y Billboard, ¿cuándo han premiado a Fernando como compositor? Yo sé que probablemente no necesita el reconocimiento, pero no se le ha hecho justicia, y me gustaría que se le hiciera ahora, con este premio”, consideró.

Noguera aparece en Bla Bla Show junto a Memo Martínez y Érika González.

POR: Enrique Navarro