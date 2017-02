Los inmigrantes son integrales a la prosperidad de Los Ángeles

Por: Alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti

La historia de Los Ángeles es una historia de inmigrantes: Nuestra ciudad fue construida por personas que vinieron de todo el mundo, quienes llegaron aquí para realizar sus sueños en este paraíso imperfecto. Honramos ese legado preservando la identidad que resultó: un lugar con brazos abiertos a personas de todo el mundo.

Hoy, más de sesenta por ciento de angelinos son inmigrantes ellos mismos, o son hijos de inmigrantes. Un nuevo informe publicado esta semana por la organización New American Economy detalló el impacto que tienen inmigrantes en la economía de Los Ángeles, que está disfrutando de un aumento histórico de empleo, atrayendo nueva inversión, e incrementado el acceso a oportunidades económicas a todas nuestras comunidades.

El informe encontró que en el 2014, los residentes nacidos en el extranjero generaron más de $230 mil millones, casi 36 por ciento, de la producción anual del área metropolitana de Los Ángeles. Entre esto, $95 mil millones fueron generados por latinos. Los datos también indican que los gastos de inmigrantes estimulan la economía: los inmigrantes gastaron $70 mil millones en Los Ángeles, representando 37 por ciento del poder adquisitivo. Finalmente, los inmigrantes también están pagando su parte, generando más de $25 mil millones en impuestos federales y estatales.

Estas cifras forman un capítulo central en la historia de una ciudad en medio de un auge económico: En solamente tres años y medio, hemos reducido el desempleo por la mitad, creado 146,000 empleos nuevos, y registrado 170,000 empresas nuevas. Ahora tenemos más empleos en Los Ángeles que tuvimos antes de 1992, y los inmigrantes son una gran parte de estas contrataciones: el estudio notó que el 54 por ciento de empresarios son inmigrantes, y generaron 3,500 millones de ingresos. Siendo la ciudad más poblada en el estado con la economía más grande del país, nuestro éxito contiene lecciones importantes para la prosperidad de este país en el siglo veintiuno. Y esto es lo que me guía en mi liderazgo cada día: Nuestra responsabilidad aquí en el ayuntamiento es hacer que las oportunidades sean accesibles a todos, y hacer todo lo posible para quitar las barreras a la prosperidad.

En Los Ángeles, nos hemos enfocado en abrir puertas para inmigrantes, empezando con lo más básico: re-establecimos nuestra oficina de asuntos migratorios que ofrece ayuda a residentes permanentes para navegar el proceso a la ciudadanía, colabora con el Consulado Mexicano para ofrecer educación bancaria gratuita a empresarios, y trabaja con colaboradores para ayudar inmigrantes obtener acceso al sistema bancario y acceder crédito. También nos unimos con todos los residentes de nuestra ciudad, por eso es que establecimos un fondo de $10 millones llamado el L.A. Justice Fund, para que los inmigrantes angelinos tengan donde conseguir representación legal, para que tengan la confianza que se protegerán sus derechos constitucionales al enfrentar el proceso de deportación.

Los inmigrantes y sus niños representarán el 85 por ciento del crecimiento neto en la fuerza laboral de nuestro país sobre los próximos veinte años, así que una gran parte de nuestro futuro depende de sus éxitos. En un momento cuando demasiados líderes están cultivando una atmósfera de miedo alrededor de los mismos inmigrantes contribuyendo tanto a nuestra prosperidad, es importante defender la verdad: su presencia nos ha dirigido hacia este momento extraordinario en la historia económica de Los Ángeles.

Los Ángeles se ha vuelto una de las ciudades más grandes del mundo invitando a los inmigrantes y a la diversidad. Nosotros protegeremos esa grandeza apoyando a cualquier persona que quiere invertir en nuestro futuro, no importa de dónde vienen, quienes son, o que idioma hablan. Continuaremos viviendo estos valores y modelando nuestra visión de diversidad, no definida no por el miedo y la sospecha, pero por la inclusión y la oportunidad.