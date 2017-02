Ganó un millón de dólares y ahí comenzó su maldición

Tenía 17 años cuando fue ganadora de una lotería que, asegura, le arruinó la vida

En 2013 una joven escocesa de 17 años, llamada Jane Park, ganó un millón de dólares en la lotería EuroMillions. En ese momento, todo era dicha y felicidad.

A 4 años del suceso, la propia Jane aseguró al Sunday People que ganar la lotería arruinó su vida “unas 10 veces”.

La chica detalló los motivos de su sufrimiento. Asegura que no puede encontrar un novio con intenciones sinceras porque todos buscan su dinero; está cansada de ir de compras y viajar tantas veces al año, y sola, porque sus amigos trabajan y no pueden acompañarla. Encima, su auto Range Rover es demasiado grande y los médicos no le dejan gastar su dinero en una liposucción porque su peso es más bajo del peso requerido para esta cirugía.

“Tengo cosas materiales, pero aparte de ello mi vida está vacía. ¿Cuál es el objetivo de mi vida?“, dijo a la publicación.

Park dijo que demandará a la lotería por lo que le hizo a su vida y para pedir que se eleve la edad mínima para ganar el premio, pues dice que no deberían otorgar sumas de dinero tan grandes a menores de edad. Hoy la edad mínima para ganar EuroMillions está fijada en 16 años.