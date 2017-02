Videos: NYPD responde a presunto caso de abuso policial contra menor hispana embarazada

Videos muestran a la adolescente de 17 años mientras es sometida con una pistola taser por un contingente de policías

El Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) dijo a El Diario que está al tanto del caso de una adolescente embarazada a la que un contingente de oficiales sometió a la fuerza con una pistola paralizante al resistirse a un arresto.

El incidente se reportó este pasado viernes, a eso de las 2 p.m., en el cuarto piso de un edificio en la calle 242 Este, de El Bronx.

El NYPD está “consciente del incidente y está bajo revisión interna”, fueron las declaraciones escritas que el departamento suministró a este rotativo cuando se le solicitó una reacción.

Imágenes que trascendieron durante el fin de semana muestran a la joven con 14 semanas de embarazo (cuyo nombre mantendremos en privado por ser menor), gritando y llorando, mientras al menos cuatro oficiales la agarran por los brazos, uno de ellos con una pistola taser. La chica pide que la liberen, pero los agentes la llevan hasta el suelo usando la pistola. De fondo, se escuchan los gritos de vecinos, quienes alertan que la muchacha está embarazada.

Según los reportes en otros medios locales, las autoridades respondían a una supuesta pelea entre el novio de la joven y el de su hermana. La intervención con la menor ocurrió porque, supuestamente, se negó a dejar pasar a los agentes a la vivienda sin una orden oficial. Cuando la hispana pidió salir afuera del apartamento, los policías intervinieron y ésta se resistió.

Los uniformados lograron acceso al apartamento y arrestaron al novio de la hermana de la implicada.

La embarazada enfrenta cargos de resistirse a un arresto, obstrucción a la justicia y conducta desordenada.

Jairo Espinosa, uno de los vecinos del edificio que grabó imágenes del incidente, indicó en entrevista con este rotativo que los agentes se excedieron por usar la pistola paralizante con una embarazada a pesar de que la chica se resistió al arresto.

“Eso es una vida que ellos pudieron matar”, planteó el joven que lleva dos años viviendo en el edificio localizado en el 707 de White Plains Road.

Sobre la supuesta pelea que propició la intervención policial dijo no tener detalles, más allá de haber escuchado a sus vecinos vociferando.

“Lo que no estuvo bien es que era una muchacha de 17 años, y no sé por qué había que darle con taser habiendo tanta policía, ellos pudieron cargarla, pudieron hacer algo; por lo menos una policía femenina, pero no, vino un hombre…”, argumentó Espinosa, de origen dominicano.

Dijo que decidió grabar cuando vio la cantidad de agentes en su edificio.

“Yo nunca he visto tanta policía así….yo nunca he visto tanta policía para una persona. Y para una persona… que no se puede defender, que estaba embarazada. Normalmente, cuando usan el taser, es que ellos no pueden con un hombre”, indicó Espinosa que vive en el apartamento del lado de la familia.

El entrevistado indicó que, según le han manifestado los parientes de la joven, éstos se disponen a presentar un recurso legal contra la Uniformada.

(Video de entrevista por David Ramírez)