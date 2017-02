Candidatos al Congreso por el distrito 34: Conoce a Steven Mac

"No podemos volver a los 70s, cuando llamaban ‘criminales’ a nuestros padres"

Foto: Cortesía / Steven Mac for Congress

El próximo 6 de junio tendrá lugar una elección especial para reemplazar al demócrata Xavier Becerra, quien representaba al distrito 34 en el Congreso. El puesto quedó vacante luego de que el gobernador Jerry Brown eligiera a Becerra como Fiscal general del estado.

La elección primaria tendrá lugar el 4 de abril próximo. Los dos candidatos que obtengan más votos, independientemente del partido político al que representen, se presentarán en la elección general. En el caso de que uno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos en la elección primaria, no se realizará una elección general.

Conoce a Steven

Steven Mac es hijo de refugiados que llegaron de Vietnam. Nació en Chinatown y creció en el Sur de Los Ángeles, dónde asistió a la escuela Martin Luther King, Jr.

Mac se graduó en la Universidad de California, Berkeley, con una beca militar, y de la Facultad de derecho de UCLA. Entre 2012 y 2013, el candidato se desempeñó en Afghanistan, apoyando la Operación Enduring Freedom.

Al regresar a Los Ángeles, Mac comenzó a trabajar en la Oficina del Fiscal del distrito, donde actualmente se desempeña como Fiscal criminal.

Steven Mac tiene una perspectiva única que le dieron sus años en las Fuerzas Armadas.

“Cuando estaba en Afghanistan pude ver que somos todos iguales, sin importar el color o la nacionalidad. Pero en la actualidad hay un poder que trata de dividirnos”, reflexionó el candidato.

“Pasamos 10, 20 años tratando de crear confianza, construir relaciones, y promover nuestros ideales en otros países, y de un día para otro viene alguien a destruir lo que llevó años edificar”, señaló Mac, refiriéndose a las órdenes ejecutivas de la nueva administración.

“Esta administración está provocando, bullying a otros países sin motivo. Si alguien realmente cree en la democracia, debería promoverla alrededor del mundo. No podemos tener un presidente que sólo protege a su propia raza”, agregó.

“No soy un político y me encanta mi trabajo como fiscal pero estoy dispuesto a dejar mi posición porque creo que es necesario enfrentar las acciones de la nueva administración”, señaló.

“El distrito 34 es el más diverso en América. Hubo años en la escuela, en los que yo era el único niño asiático. Pero fue gracias a ello que descubrí que sólo porque no nos parecemos físicamente, no significa que no nos podamos ayudar”, señaló.

“Tanto en la escuela, como en las Fuerzas Armadas, algunas de las personas que más me ayudaron en la vida, no se parecían físicamente a mí”, agregó. “Por eso es fundamental que quien represente al distrito, represente al distrito entero”.

En Detalle:

Steven Mac describió algunos de sus objetivos y prioridades como candidato al Congreso por el distrito 34:

Inmigración: “No quiero que volvamos a los años 70, cuando llamaban a mis padres criminales. Somos una nación de inmigrantes y no vamos a deportar a 11 millones de personas”. El candidato también recalcó la importancia de que exista un proceso efectivo para que los militares inmigrantes que luchan y arriesgan su vida por la patria puedan obtener su residencia y ciudadanía norteamericana de manera inmediata.

: Mac también mencionó la necesidad de mayor , que necesitan ayuda para conseguir vivienda y otros beneficios sociales. Seguridad nacional: “Podemos y sabemos cómo apoyar a aliados de otros países, pero no por ello debemos desplegar de manera impulsiva las fuerzas militares más fuertes de la historia, alrededor del mundo”.

Para información más detallada puedes visitar: https://macforcongress.com/