Crece la oposición republicana a Puzder como secretario de Trabajo

El presidente de la cadena de comida rápida comparece el jueves ante un comité del Senado

La confirmación de Andrew Puzder como secretario de Trabajo no va a ser un trámite fácil.

El presidente de las cadenas de comida rápida CKE Restaurants tiene cita el jueves ante el Comité del Senado de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones y varios senadores republicanos han dicho que no están dispuestos a apoyarle sin reservas.

Susan Collins y Lisa Kurkowski además Johnny Isakson y Tim Scott, senadores de Maine, Alaska Georgia y Carolina del Sur respectivamente, han hecho públicas sus dudas sobre la candidatura de este ejecutivo y todos ellos tienen voto en este comité. No obstante, incluso si tras la comparecencia deciden apoyarle, dos senadores más, John Thune y Rob Portmand, de Dakota del Sur y Ohio, están haciendo públicas sus dudas de votar a favor de este candidato en el pleno.

Estos senadores son solo los que han hecho pública una posición que no asegura el pase de la Cámara pero según informa el miércoles CNN, hasta 12 senadores podrían rechazar al nominado por Donald Trump. Con tres votos republicanos que le falten a Puzder su candidatura sería rechazada porque ningún demócrata está dispuesto a votar a su favor. De hecho, Chuck Schummer, líder de los demócratas en el Senado pidió hace días a Trump que retire la candidatura de este empresario y proponga a otra persona.

Sindicatos y organizaciones laborales llevan semanas afilando sus críticas a este nominado por su preferencia por robots frente a trabajadores porque estos “ni se enferman ni piden vacaciones” y por su rechazo a elevar el salario mínimo. Además, los trabajadores de sus cadenas, Carl´s Jr. y Hardee´s han interpuesto demandas por robo de salarios y acoso sexual ante el departamento que podría liderar.

CKE tiene también demandas por prácticas laborales injustas ante el Consejo Nacional de Relaciones Laborales. Adicionalmente su ex esposa le acusó en el pasado de abusos y se ha sabido que empleó a una persona indocumentada para las labores de su hogar.

The Washington Post hizo pública una carta abierta de empleados y ex empleados del propio departamento de Trabajo instando al Comité del senado a que no voten a favor de la candidatura de Puzder. Lo hacen como ciudadanos privados y aseguran que ninguno de ellos ha participado en un escrito similar anteriormente pero ahora se sienten obligados a hacerlo por las serias preocupaciones que tienen de que este ejecutivo “sea capaz o tenga la voluntad de servir” en un departamento que protege a los trabajadores. En la larga misiva, los trabajadores recuerdan sus palabras, su trato y comentarios sobre sus trabajadores y expresan su preocupación por el tono con el que se refiere a las mujeres.