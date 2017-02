Comienzan los cierres de calles por los Oscar

Desde este fin de semana y hasta el 1 de marzo varias calles estarán cerradas al paso y se prohibirá estacionar

La edición número 89 de los Premios de la Academia está a la vuelta de la esquina y con ella llegan los ya tradicionales cierres de calles en el área de Hollywood en torno al Dolby Theatre y Highland Center.

Ya está disponible el listado completo de las calles que serán cortadas a lo largo de los próximos días. Algunas de ellas ya empezaron a cerrarse al público desde este domingo.

La entrega de los Óscar conlleva un gran despliegue de seguridad, organización, instalación de equipos y coordinación, por lo que algunas de las clausuras de calles se prolongan más de una semana.

La principal avenida afectada es Hollywood Boulevard entre Highland Avenue y Orange Drive, que ya fue cerrada desde las 10:00 p.m. del domingo y permanecerá así hasta las 6:00 a.m. del 1 de marzo.

Según reporta Curbed L.A., además se producirán varias premieres que retrasarán la apertura completa del tramo hasta el 3 de marzo a las 6:00 a.m.

Además, los trenes de la Línea Roja de Metro no harán parada en la estación de Hollywood/Highland entre el domingo y las 6:00 a.m. del lunes 27 de febrero.

El propia día de la ceremonia, que será el próximo domingo 26 de febrero, Hollywood estará cerrada al tráfico desde La Brea hasta Cahuenga Boulevard desde las 4:00 a.m., y Highland será cortada entre Sunset y Franklin Avenue – se bloqueará asimismo la rampa en dirección sur a Higland Avenue desde la Autopista 101.

No solo se impedirá el paso, sino que también se restringirá en gran medida el estacionamiento en las cercanías de la zona. Desde las 6:00 a.m. y hasta la medianoche, el próximo 26 de febrero estará prohibido aparcar en las siguientes calles:

Franklin Avenue entre La Brea Avenue & Cahuenga Boulevard

Hollywood Boulevard entre Cahuenga Boulevard & Vine Street (lado norte)

Hollywood Boulevard entre Highland Avenue & Cahuenga Boulevard

Hollywood Boulevard entre Highland Avenue & La Brea Avenue

Highland Avenue entre Franklin Avenue & Sunset Boulevard

Hawthorn Avenue entre La Brea Avenue & Highland Avenue

Orange Drive entre Hollywood Boulevard & Sunset Boulevard

Sunset Boulevard entre Detroit Street & Vine Street

Wilcox Avenue entre Sunset Boulevard & Franklin Avenue

McCadden Place entre Yucca Street & Hollywood Boulevard

Yucca Street entre Highland Avenue & Las Palmas Avenue

Highland Avenue entre Sunset Boulevard & Santa Monica Boulevard (lado este)

Wilcox Avenue entre Fountain Avenue & Sunset Boulevard

De Longpre Avenue entre Wilcox Avenue & Cahuenga Boulevard

Cole Place entre Cahuenga Boulevard & Fountain Avenue

Fountain Avenue entre Wilcox Avenue & Cole Place

Hollywood Boulevard entre Vine St & Argyle Ave (lado sur)

Argyle Avenue entre Yucca St & Hollywood Bl (lado este)

Outpost Drive entre Franklin Avenue & La Pressa Drive

Outpost Circle entre Outpost Drive & Hillside Avenue

El Cerrito Place entre Outpost Drive & Hillside Avenue

El día 26 entre las 11 a.m. y las 6 p.m. también estará restringido el estacionamiento en:

Santa Monica Boulevard entre Highland Avenue & McCadden Place (lado norte)

Santa Monica Boulevard entre Highland Avenue & Mansfield Avenue (lado sur)

Highland Avenue entre Santa Monica Boulevard & Sunset Boulevard (lado este)

Highland Avenue entre Sunset Boulevard & De Longpre Avenue (lado este)

Cahuenga Boulevard entre Sunset Boulevard & Hollywood Boulevard

Cahuenga Boulevard entre Hollywood Boulevard & 101 Freeway (lado oeste)

Vine Street entre 101 Southbound Freeway & Sunset Boulevard (lado oeste)

Vine Street entre Homewood Avenue & Fountain Avenue (lado oeste)

Vine Street entre Lexington Avenue & Santa Monica Boulevard (lado oeste)

Fountain Avenue entre Vine Street & Highland Avenue (lado norte)

La Brea Avenue entre Lexington Avenue & Santa Monica Boulevard

La Brea Avenue entre Sunset Boulevard & Franklin Avenue

Además, diariamente desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. entre 19 de febrero y el 1 de marzo la grúa se llevará cualquier vehículo estacionado en Hawthorn Avenue entre Highland Avenue & Orange Drive (lado sur) y Hawthorn Alley entre Highland Avenue & Orange Drive.

Diariamente entre el 25 y el 27 de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. también estará prohibido estacionar en Johnny Grant Way entre Highland Avenue & Orchid Street.

Por último, a diario entre el 26 de febrero y el 1 de marzo desde las 6:00 a.m. y las 3:00 a.m. no se podrá aparcar en Ivar Avenue entre DeLongpre Avenue & Sunset Boulevard (lado oeste), DeLongpre Avenue entre Ivar Avenue & Vine Street (lado sur) y Gordon Avenue entre Fountain Avenue & Sunset Boulevard (lado oeste).