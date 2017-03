‘La CLAVE’ para tratar las enfermedades mentales

Programa busca proveer a los latinos con la ayuda necesaria para detectar estos problemas de manera temprana

Cada año, cerca de 42.5 millones de estadounidenses adultos sufre de algún problema mental, o condiciones duraderas como la depresión, desorden bipolar o esquizofrenia, según la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA).

Y más de 9.3 millones de personas en el país sufren de problemas mentales serios, muchas veces sin que sus familias sepan qué hacer o qué es lo que les afecta.

Pero los problemas mentales son tratables, siempre y cuando los seres queridos sepan identificar las señales de esto y dónde buscar ayuda.

Eso es precisamente lo que pretende hacer La CLAVE, un programa lanzado por la Universidad del Sur de California (USC) que va dirigido a los latinos del Valle San Fernando, que busca ayudar a detectar tempranamente los síntomas de enfermedades mentales para poder recibir ayuda más rápidamente.

El programa La CLAVE, manejado conjuntamente con el Centro de Salud Mental de San Fernando, igualmente lleva el mensaje de que cualquiera puede sufrir una enfermedad mental y es mejor detectarla en su inicio.

El programa, que se aplica en las ciudades de Pacoima, Panorama City, North Hills, San Fernando, Sylmar y Sun Valley, utiliza clases y otros medios de alcance para que la comunidad aprenda a identificar en su inicio, las señales de un trastorno mental grave.

“Nuestros esfuerzos iniciales de que la gente en riesgo y sus familias reconozcan las señales tempraneras de la enfermedad mental han sido extremadamente efectivas”, dijo el Dr. Steven López, director de La CLAVE y professor de Psicología y Trabajo Social en USC.

La CLAVE busca hacer frente a cinco cosas que a menudo impiden que las personas con problemas mentales reciban la ayuda que necesitan: Creencias falsas o ideas delirantes; Lenguaje desorganizado, Alucionaciones, como Ver cosas que otros no ven y Escuchar sonidos o voces que otros no escuchan.

El programa ha venido funcionando de manera piloto desde hace más de un año.

“La salud mental es un tema sensible, por lo que queremos que las familias sepan que puedan hablar o hacer una cita con un expert de salud mental para recibir el tratamiento que merecen. Entre más temprano se reciba el tratamiento, mejor será el resultado”.

La campañana de La CLAVE anima a las personas a visitar su sitio web www.UseLaClave.com o llamar al (800) 448-7097 donde te pueden proveer servicios de salud mental.