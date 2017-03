Video: “Hago pis sentado”, ésta y otras confesiones íntimas de Messi y Luis Suárez

Los dos astros de Barcelona contaron varios secretos; el argentino habló sobre su hijo mayor y su relación con la pelota

Lionel Messi y Luis Suárez, dos de las principales estrellas de FC Barcelona, compartieron una entrevista con el programa “Por la Camiseta“, del canal 10 de Uruguay, en la que asombraron al contar varias intimidades mientras jugaban una partida de truco.

Así, ambos coincidieron en el plato preferido: el asado. Messi contó que los mejores que comió fueron en la casa de Suárez, en Casteldefells -son vecinos, apenas separados por una cuadra- y también en lo de Sergio Agüero.

Messi sorprendió cuándo fue consultado por las habilidades para el fútbol de Thiago, su hijo de cuatro años. El astro del seleccionado argentino pensó la respuesta durante varios segundos y ensayó un “más o menos”. Y agregó que su hijo mayor “va a la escuelita (del club Barcelona) porque va Benja (Benjamín, el hijo de Luis Suárez) y otros compañeritos del Colegio. Pero no le gusta mucho. No es como Benja, que está todo el día con la pelota”. Y contó que Thiago es derecho.

En la partida, la suerte acompañaba más a Messi a Suárez, que se enojaba porque las cartas no lo favorecían. Messi destacó en ese tramo: “Yo no hago trampas. No me gusta hacer trampas en nada“. Y, entre las mayores intimidades, el uruguayo contó que suele orinar sentado y no de pie. “¿Qué? ¡Hacés pis sentado?”, le preguntó Messi, sorprendido, y de inmediato reconoció: “Yo también”. Así fue el cierre entre risas.