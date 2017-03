Esquina migratoria: ¿condición médica califica para un alivio migratorio?

Las respuestas a estas preguntas son ofrecidas por Daniel Sharp, director legal para la organización comunitaria CARECEN

Tengo 2 delitos menores y apliqué para asilo político y tengo una corte en agosto de este año, pero 5 meses atrás descubrí que tengo un fallo renal y estoy recibiendo dialysis tres veces por semana. Quiero saber si una condición médica como la mía podría ayudarme a obtener algún permiso para estar en el país.

Con las órdenes ejecutivas de la nueva administración, desafortunadamente clasificas como persona que es prioridad para ser deportado de Estados Unidos debido a tus antecedentes penales, aunque sean delitos menores. Esto quiere decir que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) probablemente va a continuar con tu proceso en la corte de inmigración hasta que el juez resuelva el caso.

El juez va a determinar si calificas por el asilo u otra solución migratoria. El hecho de tener problemas médicos generalmente no califica a una persona para recibir un estatus migratorio (en cambio, tener un familiar residente o ciudadano con problemas médicos podría calificar a una persona para recibir estatus legal en ciertas situaciones). Recomiendo que obtengas asesoría y representación legal para tu proceso en la corte de inmigración.

No has proveído suficiente información para evaluar tu caso de asilo, lo cual requiere demostrar que temes ser perseguido en tu país por ciertos motivos. Sin embargo, las cifras demuestran que las posibilidades de ganar el asilo son 5 veces más altas con representación legal competente.

Además, el proceso en corte puede durar varios años. En ciertas cortes como Los Ángeles, el caso promedio dura unos 4 años desde la primera audiencia preliminar hasta que el juez tome su decisión final, sin contar los plazos de apelación que también pueden durar años. ICE no te puede deportar durante ese tiempo. En cambio, perder una fecha de corte puede ser grave: el juez generalmente firma orden de deportación inmediatamente por ausentarse del proceso. Si tus problemas médicos se complican, tu abogado puede pedir extensiones al juez basado en tu situación médica.

Si tu proceso en la corte de inmigración termina con una orden de deportación, puedes pedir un aplazamiento de remoción de ICE basado en tu condición médica. Si ICE elige aplazar la deportación y te ponen bajo orden de supervisión, puedes recibir un permiso de trabajo durante ese periodo.

Generalmente hay que volver a solicitar ese aplazamiento de remoción de ICE cada año. Incluso con las políticas duras de esta nueva administración, es posible lograr un aplazamiento de remoción por razones humanitarias como una situación médica critica. Sin embargo, faltan años para que llegue a ese momento en tu caso. Es importante enfocarse en lo más importante ahora: conseguir representación legal y hacer lo posible para lograr un resultado favorable ante el juez de inmigración.

Usa el servicio de referencias de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA): http://www.ailalawyer.com; (800)954-0254 para encontrar a un asesor legal competente.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.