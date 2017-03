Kate del Castillo rompió en llanto por no poder estar en el estreno de ‘Ingobernable’

La actriz promocionó la nueva serie de Netflix, pero a distancia, vía videoconferencia desde Estados Unidos

Kate del Castillo lamentó ayer, entre lágrimas, no estar junto al elenco de Ingobernable durante la presentación en México de esta nueva serie de Netflix.

La actriz promocionó el drama, pero a distancia, vía videoconferencia desde Estados Unidos.

La situación es bastante peculiar, pues en la producción, que se estrenará mañana en 190 países, interpreta a una Primera Dama mexicana en fuga, mientras que en la vida real tiene un caso pendiente con las autoridades tras haberse reunido con el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando éste se encontraba prófugo.

Getting ready for the press conference livestream in Mexico City Preparándome para la transmisión en vivo para la conferencia de prensa en la Ciudad de México 🇲🇽 #ingobernable @ingobernable @netflix @netflixlat #estearrozyasecocio Una publicación compartida de Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 22 de Mar de 2017 a la(s) 9:58 PDT

La situación legal de la actriz implicó que la producción se dividiera entre México, donde se desarrolla la historia, y Los Ángeles, donde la actriz reside y ha decido permanecer hasta tener garantías de su libertad en caso de visitar el País.

“Hemos ganado todos los amparos, poco a poquito“, dijo Kate.

“Pero no se ha cerrado el caso, entonces hasta que no se cierre el caso y mis abogados me digan que puedo ir, no podré ir; además de que también se abrió otro caso. No es que no pueda, de poder sí puedo, nada más es que no quiero”.

El elenco y equipo de producción iba y venía entre México y Estados Unidos durante las grabaciones, por lo que el costo se elevó, dijeron los productores.

“No estuve perseguida físicamente como lo está Emilia Urquiza (su personaje en Ingobernable), Emilia sí es perseguida porque la van a matar, yo estuve perseguida mediáticamente”, afirmó’. “Las dos tenemos en común que queremos demostrar nuestra inocencia”.

“Qué tristeza no poder abrazarlos esta noche“, expresó Kate entre lágrimas.

Así la noche !!! Felicidades!! Belleza de foto!! @ingobernable @netflix #ingobernable Una publicación compartida de Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 22 de Mar de 2017 a la(s) 9:12 PDT

Y aunque se trata de una ficción, Ingobernable se metió a las entrañas del barrio de Tepito para representar el choque entre dos realidades de México: el pueblo y la clase política.

En la serie, Emilia es perseguida por un crimen que no cometió, así que se oculta en el corazón de la Ciudad de México, protegida por la familia de la niñera de sus hijos, Dolores (María del Carmen Farías), integrada por Canek (Alberto Guerra) y Chela (Aída López).