Candidatos al Congreso por el distrito 34: Conoce a Jimmy Gómez

"Es hora de defender nuestros valores"

Foto: Cortesía / Jimmy Gomez for Congress

El próximo 6 de junio tendrá lugar una elección especial para reemplazar al demócrata Xavier Becerra, quien representaba al distrito 34 en el Congreso. El puesto quedó vacante luego de que el gobernador Jerry Brown eligiera a Becerra como Fiscal general del estado.

La elección primaria tendrá lugar el 4 de abril próximo. Los dos candidatos que obtengan más votos, independientemente del partido político al que representen, se presentarán en la elección general. En el caso de que uno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos en la elección primaria, no se realizará una elección general.

Conoce a Jimmy Gómez

Jimmy Gómez es uno de seis hijos de inmigrantes mexicanos que llegaron a California a comienzos de los años 70s.

“Como tanta gente que llega a este país, mis padres trabajaron duro para poder poner comida en la mesa”, observó. “Verlos luchar y sacrificarse fue lo que mantuvo motivado todos estos años”.

Gómez señaló que muchos inmigrantes tienen que trabajar hasta 5 ó 6 empleos de sueldo mínimo “y no pueden aprovechar todo lo que este país tiene para ofrecerles”.

El candidato fue elegido en 2016 para representar al Distrito 51 de la Asamblea de California, que incluye el noreste de Los Ángeles y la zona no-incorporada del Este de Los Ángeles. Previamente fue electo en 2012, y 2014, para la Asamblea estatal.

Gómez es autor de la Ley de licencia familiar paga (Assembly Bill 908), considerada como la expansión de licencia familiar más progresiva del país. El candidato también fue autor de leyes de salud pública, medio ambiente, conservación de agua, acceso a la educación, violencia doméstica y de divulgación de finanzas de campaña, entre otros.

También fue galardonado con el Champion of Choice Award de Planned Parenthood, en 2015 y el Green Leadership Award de la coalición Green California, que agrupa a más de cien organizaciones de medio ambiente.

La cobertura accesible del cuidado de salud es un tema principal para Gómez.

“Cuando tenía 7 años estuve una semana en el hospital porque tenía neumonía y esto casi lleva a mis padres a la quiebra”, recordó refiriéndose a la importancia del cuidado de salud accesible para todos. “Mis hermanos me contaron que ese año no hubo regalos de Navidad, debido al costo del hospital”, recordó.

“Mucha gente se enferma y no puede pagar una visita médica”, señaló y recordó otra experiencia de su infancia, en la que se rompió el talón. “Por seis días, mi papá me hizo poner hielo, tratando de posponer la visita al hospital. Esto es lo que hace mucha gente, porque no pueden permitirse enfermarse”.

Otra prioridad del candidato es la educación terciaria.

“Soy un fan de la educación técnica. Que los jóvenes puedan aprender un oficio en los colegios comunitarios, que no tengan que limitarse”, expresó. Gómez propuso que el primer año en los colegios comunitarios sean gratuitos. “Todos nuestros niños se merecen esa oportunidad”, agregó.

Gómez destacó los desafíos que nacieron a partir de la nueva administración.

“Trump hizo que nos cuestionemos qué significa ser norteamericanos, limitando los derechos a quienes nacieron en EEUU. Yo tengo familiares que aún no tienen sus documentos migratorios, pero que se merecen las mismas oportunidades”.

También indicó que la hostilidad hacia los inmigrantes hace que la población esté más insegura.

“Hay mujeres que temen reportar ataques por temor a ser deportadas. La política de la nueva administración hace que los inmigrantes ya no quieran reportar los crímenes”, indicó.

Endorsos

Gómez ha sido respaldado por el Presidente del Senado Pro tem Kevin de León, la Supervisora Hilda Solis, la Senadora Kamala Harris, el Alcalde Eric Garcetti, el Concejal Gil Cedillo, el Partido Demócrata de California y el Fiscal General Xavier Becerra, entre muchos otros.

Para más información, puedes visitar: https://jimmygomezforcongress.com/