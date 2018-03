PST viaja en el tiempo

Festival en Los Ángeles recreará obras clásicas

El sur de California será escenario del Festival de Arte Público y Artes Escénicas de Pacific Standard Time que recreará, reinterpretará, renovará y volverá a analizar a más de 30 esculturas y obras teatrales creadas por artistas angelinos que durante la época de la posguerra crearon un movimiento de arte contemporáneo que tuvo como epicentro a LA.

El ambicioso evento forma parte de la iniciativa Pacific Standard Time (PST) de la Fundación Getty, que desde el pasado octubre unió a más de 60 museos e instituciones artísticas del sur de California para exponer el arte que floreció en la zona durante 1945 y 1980, y que influyó en el resto del país y del mundo.

“El festival se celebrará del 19 al 29 de enero”, informa a ¡holaLA! César García, coordinador de una de las obras de arte que serán reproducidas durante el evento. “Éste ofrecerá obras de teatro e instalaciones de esculturas a gran escala que fueron creadas originalmente por artistas angelinos entre los años 1945 y 1980”.

Los 11 días consecutivos de arte público y escénico se convertirán en unas verdaderas clases de arte para los angelinos -y en particular para los estudiantes de la historia del arte-, ya que “el teatro experimental nació en Los Ángeles durante la posguerra”.

“Vamos a ver por primera vez reinterpretar obras teatrales, así como reproducir esculturas que solo se conocían a través de las fotografías impresas en los libros de la historia del arte”, explica García, curador de Torre de protesta -del escultor Mark Di Suvero-, que será representada durante el ilustrativo festival.

Di Suvero levantó la Torre de protesta en 1966, en un lote baldío localizado en la intersección de la Sunset y La Cienega.

“La torre de Di Suvero es importante en la historia del arte de Los Ángeles debido a que sirvió de escenario para discursos de activistas y exhibiciones de pinturas y dibujos que condenaban la guerra del Vietnam”, explica García.

En el Festival de Arte Público y Artes Escénicas de Pacific Standard Time participarán artistas de la talla de Judy Chicago, Suzanne Lacy, Robert Wilhite y James Turrell.

Dentro del variado programa -que incluye hasta conciertos de punk rock- se encuentran las siguientes representaciones:

Disappearing Environments: un espectáculo visual de 1968 creado por Chicago, Lloyd Hamrol y Eric Orr, en el cual se utilizaron 37 toneladas de hielo seco para crear esculturas públicas temporales que generan un campo de bruma a medida que se evaporan hasta que finalmente desaparecen.

La representación de dicha obra tomará lugar el 19 de enero, de 5:00 a 6:00 p.m., en el Art Los Angeles Contemporary de Barrer Hangar, que está localizado en Santa Mónica.

Hirokazu Kosaka, Kalpa: la obra teatral se representará en la Arrival Plaza del Centro Getty, el 20 de enero, a las 7:00 p.m.

Three Weeks in January: La impactante obra de Suzanne Lacy -que usa mapas reales de Los Angeles para identificar una zona de la ciudad donde se ha cometido una violación sexual- replantea el importante trabajo que desde 1977 viene realizando la artista con su proyecto Three Weeks in May, que insta a la sociedad a poner fin a la violación y los otros tipos de violencia contra la mujer.

La obra de Lacy está montada a la entrada del Departamento de la Policía de LA.

El 27 de enero, a las 7:00 p.m., se realizará en el lugar una vigilia de veladoras prendidas en reconocimiento a las mujeres que han sido víctimas de una violación sexual.

Before the Revolution: la obra de Eleanor Antin se centra en la historia de la bailarina negra estadounidense Eleanora Antinova, que trató de sobresalir en una compañía rusa de ballet contemporáneo. Tras la vida de Antinova, Antin plantea temas polémicos de la política racial y de género.

La pieza se representará el 29 de enero en el Museo Hammer.