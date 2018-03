Bichir gana nominación

El actor mexicano, la argentina Bérénice Bejo y el filme español 'Chico & Rita' son tres de los candidatos latinos a los Oscar

Demián Bichir fue una de las sorpresas. La cinta animada de Fernando Trueba y Javier Mariscal, Chico & Rita fue otra.

El protagonista de A Better Life -el segundo intérprete mexicano, tras Anthony Quinn, en ser nominado-, se hizo con una de las cinco plazas para ganar el Oscar al Mejor Actor, mientras que el filme español formará parte del quinteto de candidatos a hacerse con la estatuilla a la Mejor Película Animada.

Bichir también compite este domingo por el premio SAG, del Sindicato de Actores de la Pantalla, y por la estatuilla de los Spirit Awards, que se entregarán el 25 de febrero.

Otros latinos nominados ayer por la mañana fueron el director de fotografía mexicano Emmanuel Lubezki por The Tree of Life (es su quinta opción al premio), los músicos brasileños Sergio Mendes y Carlinhos Brown por la canción Real in Rio, del filme animado Rio, la bonaerense Bérénice Bejo como Mejor Actriz de Reparto en The Artist y el compositor español Alberto Iglesias por la música de Tinker Tailor Soldier Spy.

El resto fue más o menos previsible. Durante las últimas semanas, la sucesión de premios con los que se alzó The Artist, entre ellos tres Globos de Oro, incluyendo los de Mejor Actor y Mejor Película (Comedia/Musical), anunciaba que la película francesa, un homenaje al cine mudo clásico, iba a ser la que se convertiría en la principal candidata a los premios Oscar.

Eso se confirmó ayer, cuando en la sede de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Beverly Hills, la actriz Jennifer Lawrence, nominada el año pasado, y el presidente de la Academia, Tom Sherak, anunciaron las candidaturas a la 84 edición de los históricos galardones.

La cinta de Michel Hazanavicius, protagonizada por Jean Dujardin y Bérénice Bejo -un homenaje mudo y en blanco y negro al mundo del séptimo arte-, acumuló diez nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto para esta última.

Pero no fue el título con mas candidaturas, ya que Hugo, de Martin Scorsese, se alzó con 11, aunque salvo por las de Mejor Película y Mejor Director, la mayor parte de ellas de corte técnico.

Además de The Artist y Hugo, fueron nominadas a Mejor Filme The Descendants, Extremely Loud and Incredibly Close, The Help, Midnight in Paris, Moneyball, The Tree of Life y War Horse.

En cuanto al número de candidaturas, apuntar las seis de Moneyball, entre ellas Mejor Actor para Brad Pitt y Mejor Actor de Reparto para Jonah Hill, y War Horse (su compositor John Williams opta de nuevo a dos premios, por esta y la música de The Adventures of Tintin, que constituyen un total de 47 nominaciones a lo largo de su carrera).

Y las cinco conseguidas por The Descendants, entre ellas Mejor Actor para George Clooney (también nominado por el guión adaptado de The Ides of March), y The Girl with the Dragon Tattoo, con Rooney Mara destacando en el apartado de Mejor Actriz, donde también deben enumerarse Meryl Streep por The Iron Lady (su nominación número 17), Viola Davis por The Help, Glenn Close por Albert Nobbs y Michelle Williams por My Week with Marilyn.

El quinto intérprete citado en la sección de Mejor Actor es, además de Bichir, Clooney, Dujardin y Pitt, Gary Oldman por Tinker Taylor Soldier Spy.

Por su parte, tanto The Help como Midnight in Paris, esta de Woody Allen, candidato a dos premios (director y guión), sumaron cuatro nominaciones. Y Bridesmaids se coló en la batalla con un par de posibilidades a ganar un Oscar: Mejor Guión Original y Mejor Actriz Secundaria (Melissa McCarthy).

Por cierto, Woody Allen es el segundo artista vivo con más candidaturas de la historia, 23, tras John Williams.

Dos estrellas veteranas optan al Oscar al Mejor Actor de Reparto: Christopher Plummer, quien ya ganó el Globo de Oro, por Beginners y Max von Sydow por Extremely Loud and Incredibly Close, a los que se unen en el quinteto Kenneth Branagh por My Week with Marilyn, Nick Nolte por Warrior y el citado Jonah Hill por Moneyball.

Entre las sorpresas citar la falta de nominaciones en el apartado de Mejor Película Animada para Cars 2 y The Adventures of Tintin, en un apartado dominado por los estudios Dreamworks con Puss in Boots y Kung Fu Panda 2; las cero candidaturas para J. Edgar, de Clint Eastwood, con Leonardo DiCaprio; el que Steven Spielberg no fuera nominado como Mejor Director por War Horse; y los olvidos de Albert Brooks como Mejor Actor de Reparto por Drive y Charlize Theron como Mejor Actriz por Young Adult.

Los Oscar se entregarán el domingo 26 de febrero a partir de las 4:00 p.m. por ABC. El presentador de la gala será de nuevo Billy Crystal, por novena vez.

La entrega de los premios, que serán decididos por los 5,783 miembros de la Academia, tendrá lugar en el Teatro Kodak, en Hollywood.

Lista de nominados

1. Mejor película: “The Artist”, “The Descendants”, “Extremely Loud & Incredibly Close”, “The Help”, “Hugo”, “Midnight in Paris”, “Moneyball”, “The Tree of Life”, “War Horse”.

2. Actor: Demián Bichir, “A Better Life”; George Clooney, “The Descendants”; Jean Dujardin, “The Artist”; Gary Oldman, “Tinker Tailor Soldier Spy”; Brad Pitt, “Moneyball”.

3. Actriz: Glenn Close, “Albert Nobbs”; Viola Davis, “The Help”; Rooney Mara, “The Girl With the Dragon Tattoo”; Meryl Streep, “The Iron Lady”; Michelle Williams, “My Week With Marilyn”.

4. Actor de reparto: Kenneth Branagh, “My Week With Marilyn”; Jonah Hill, “Moneyball”; Nick Nolte, “Warrior”; Christopher Plummer, “Beginners”; Max von Sydow, “Extremely Loud & Incredibly Close”.

5. Actriz de reparto: Bérénice Bejo, “The Artist”; Jessica Chastain, “The Help”; Melissa McCarthy, “Bridesmaids”; Janet McTeer, “Albert Nobbs”; Octavia Spencer, “The Help”.

6. Director: Michel Hazanavicius, “The Artist”; Alexander Payne, “The Descendants”; Martin Scorsese, “Hugo”; Woody Allen, “Midnight in Paris”; Terrence Malick, “The Tree of Life”.

7. Película extranjera: “Roundskop” (“Bullhead”), Bélgica; “Shkolnik Ha’ben” (“Footnote”), Israel; “W ciemnosci” (“In Darkness”) Polonia; “Monsieur Lazhar”, Canadá; “La separación”, Irán.

8. Guión adaptado: Alexander Payne, Nat Faxon y Jim Rash, “The Descendants”; John Logan, “Hugo”; George Clooney, Grant Heslov y Beau Willimon, “The Ides of March”; Steven Zaillian, Aaron Sorkin y Stan Chervin, “Moneyball”; Bridget O’Connor y Peter Straughan, “Tinker Tailor Soldier Spy”.

9. Guión original: Michel Hazanavicius, “The Artist”; Annie Mumolo and Kristen Wiig, “Bridesmaids”; J.C. Chandor, “Margin Call”; Woody Allen, “Midnight in Paris”; Asghar Farhadi, “A Separation”.

10. Largometraje animado: “A Cat in Paris”; “Chico & Rita”; “Kung Fu Panda 2”; “Puss in Boots” (“El Gato con Botas”); “Rango”.

11. Dirección de arte: “The Artist”, “Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2”, “Hugo”, “Midnight in Paris”, “War Horse”.

12. Cinematografía: “The Artist”, “The Girl With the Dragon Tattoo”, “Hugo”, “The Tree of Life”, “War Horse”.

13. Mezcla de sonido: “The Girl With the Dragon Tattoo”, “Hugo”, “Moneyball”, “Transformers: Dark of the Moon”, “War Horse”.

14. Edición de sonido: “Drive”, “The Girl With the Dragon Tattoo”, “Hugo”, “Transformers: Dark of the Moon”, “War Horse”.

15. Música original: “The Adventures of Tintin”, John Williams; “The Artist”, Ludovic Bource; “Hugo”, Howard Shore; “Tinker Tailor Soldier Spy”, Alberto Iglesias; “War Horse”, John Williams.

16. Canción original: “Man or Muppet” de “Los Muppets”, Bret McKenzie; “Real in Rio” de “Rio,” Sergio Mendes, Carlinhos Brown y Siedah Garrett.

17. Vestuario: “Anonymous”, “The Artist”, “Hugo”, “Jane Eyre”, “W.E.”

18. Largometraje documental: “Hell and Back Again”, “If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front”, “Paradise Lost 3: Purgatory”, “Pina”, “Undefeated”.

19. Cortometraje documental: “The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement”, “God Is the Bigger Elvis”, “Incident in New Baghdad”, “Saving Face”, “The Tsunami and the Cherry Blossom”.

20. Edición: “The Artist,” ”The Descendants,” ”The Girl With the Dragon Tattoo,” ”Hugo,” ”Moneyball”.

21. Maquillaje: “Albert Nobbs”, “Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2”, “The Iron Lady”.

22. Cortometraje animado: “Dimanche/Sunday”, “The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore”, “La Luna”, “A Morning Stroll”, “Wild Life”.

23. Cortometraje: “Pentecost”, “Raju”, “The Shore”, “Time Freak”, “Tuba Atlantic”.

24. Efectos visuales: “Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2”, “Hugo”, “Real Steel”, “Rise of the Planet of the Apes”, “Transformers: Dark of the Moon”.