Derbez lamenta fuga de cineastas mexicanos

El actor dijo que quiere colocarse a la altura de los directores que filman en EEUU con su película.

Miami (Notimex).- El actor y comediante Eugenio Derbez lamentó que exista una fuga de cineastas mexicanos hacia Estados Unidos, ante la falta de oportunidades para hacer cine en ese país.

A su paso por Miami para promocionar la película “Girl in Progress”, que se estrena este viernes y en la que participa al lado de Eva Mendes, Derbez dijo que el cine mexicano no le ha dado a sus cineastas el lugar que se merecen.

“Es una lástima, porque creo que la gente que vale como (Alfonso) Cuarón, (Alejandro González), Iñárritu, (Guillermo) Del Toro o Patricia Riggen, están aquí haciendo cine”.

“Es muy estresante el hacer cine en México”, señaló Derbez al mencionar lo que ha tenido que padecer para sacar adelante la película con la que se iniciará como director y en la que también actuará.

Precisó que aún con el apoyo oficial a través del artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta diseñado para el fomento al cine en México, y con “todos los apoyos habidos y por haber”, es muy complicado producir una película en México.

El filme que dirigirá y que se rodará en Estados Unidos y México durante los próximos meses, tiene el título tentativo de “Hombre de piedra” y abordará una historia de amor entre un padre y un hijo.

“Es una película que llevo más de 10 años trabajando, preparando, escribiéndola; pero es una historia hermosísima con el mismo “feeling”, el mismo corazón” que las afamadas cintas ´Life is Beautiful´ (La Vida es Bella) y ´Cinema Paradiso´”.

Derbez, quien es considerado el actor más taquillero de la última década en México, expresó su deseo de colocarse a la altura de los talentosos directores mexicanos que actualmente filman en Estados Unidos pero aclaró que “primero tengo que demostrar que estoy a la altura de ellos”.

“Espero lograrlo, porque creo que tengo muy buen ojo para la dirección y me gusta mucho dirigir”.

Dijo que finalmente dirigir su propia película y actuar a la misma vez en ella, ocurre “por la terrible y gran necesidad de plasmar lo que yo quiero, como yo quiero”.

“Yo empecé haciendo mis programas, nunca quise dirigir nunca quise producir, pero luego me di cuenta que lo que yo quería no estaba en la pantalla y entonces dije, tengo que producir para lograr lo que yo quiera… y luego me di cuenta que tenía que dirigir”.

“Llega un momento en que te das cuenta que la única manera de lograr lo que tú quieres es tomando tú el control”.

Derbez aceptó que atraviesa por un momento de mucha actividad en su carrera. “Estoy como nunca ocupado, tengo mil cosas, una encima de la otra”.

“Empiezo a filmar mi película e inmediatamente terminando, me caso, (con la cantante y presentadora Alessandra Rosaldo) y luego luego me voy a los Juegos Olímpicos y antes de que terminen, tengo que estar de regreso en Los Ángeles para seguirle con la segunda temporada de Rob”, la serie de televisión en la que participa con el comediante Rob Schneider.

Antes, el público estadunidense podrá verlo desde este viernes en la película “Girl in Progress”, dirigida por la mexicana Patricia Riggen.