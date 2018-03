Sin ayuda, titulares de préstamos hipotecarios

No habrá reducciones en las deudas de préstamos financiados por Fannie y Freddie, que acaparan la mayoría de ellos tanto en California como a nivel nacional..

WASHINGTON, D.C.- No habrá alivio en su deuda, aunque deba más del valor de su casa. Esa fue la decisión que esta semana tomó el director interino de la Dirección Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), Edward DeMarco, respecto a las hipotecas respaldadas por Fannie Mae y Freddie Mac.

Es un debate que desde el año pasado ha tenido entre las cuerdas a DeMarco y el gobierno. Una de las determinaciones más esperadas de 2012. Pero, a pesar de las críticas e incluso de los llamados para su renuncia, no hubo cambios.

Luego del rescate financiero en 2008, ambas compañías han operado bajo las regulaciones de la agencia, la que tiene amplio poder en la dirección de las políticas que se aplican en terreno.

El director interino de FHFA dijo que no permitiría reducciones en las deudas de préstamos financiados por los dos gigantes hipotecarios, con el fin de evitar más embargos. El funcionario argumentó que esto no implicaría “una mejora significativa en reducir las ejecuciones hipotecarias de una manera que sea efectiva en cuanto a costos, desde el punto de vista de los contribuyentes”.

DeMarco divulgó un acucioso estudio, que analizó las posibles ganancias y pérdidas si se aplicaba una reducción de la deuda hipotecaria, para aquellos que calificarían bajo las nuevas condiciones ofrecidas por el Departamento del Tesoro. En el peor de los escenarios el costo fue zero y en el mejor, mil millones de dólares.

“Es una decisión completamente errónea. Basada en ideología y no en hechos. Su estudio no considera las consecuencias positivas que implicaría ahorrar esa cantidad de dinero al gobierno y estimular la economía”, aseguró Robert Menéndez (D-NJ), presidente del subcomité de Vivienda, Transporte y Desarrollo Comunitario del Senado.

“Esto pudiera ser una alivio enorme para una gran cantidad de familias hispanas que están con una deuda mayor, que el valor de sus casas. Hay muchas formas de controlar a un universo de personas, dispuestas a fallar en sus pagos y tomar ventajas de un beneficio”, agregó.

A pesar de acuerdos y nuevas regulaciones gubernamentales que han dado cierto alivio a familias, Fannie y Freddie acaparan la mayoría de los préstamos hipotecarios, tanto en California como a nivel nacional.

De acuerdo a un estudio de la compañía de análisis financiero CoreLogic, más de 2.1 millones de propietarios en California, están bajo el agua, es decir, deben más que el valor actual de sus casas. Esto representa un 30% de las viviendas del estado. A nivel nacional 11.1 millones de personas tienen este problema.

“Muchas de las medidas para aliviar la crisis inmobiliaria que han sido implementadas por la Administración, no han llegado a la comunidad latina. 17% de las familias hispanas están enfrentando ejecuciones hipotecarias o pronto lo harán. La mitad de los embargos en California corresponden a latinos. Reducir el principal ha probado ser una solución efectiva para evitar este problema”, explicó Janis Bowdler, subdirectora del proyecto Wealth-Building Policy, del Consejo Nacional de la Raza (NCLR).

La delegación de congresistas de California, dirigidos por Zoe Lofgren (D-CA), reclamaron ante la decisión y puntualizaron las consecuencias a nivel local. “Es sorprendente que DeMarco se rehuse a ahorrar miles de millones de dólares para los contribuyentes y darle un impulso a nuestra economía, ayudando a mantener a cientos de miles de familias en sus hogares. Esta decisión no tiene credibilidad ni base en los hechos y debiera hacer que los estadounidenses se cuestionaran los motivos reales, para que DeMarco no actúe bajo su autoridad”, declaró Lofgren.

No obstante, aunque la delegación californiana quisiera reemplazar al director interino de FHFA, las posibilidades de concretar un movimiento como este, son escasas. “En lo que nos queda de este año, no vamos a ver una oportunidad de tener una nominación y un proceso. DeMarco es actualmente un problema, para concretar el alivio que hemos demandado. No vamos a poder cambiarlo este año. En 2013, espero que sí”, comentó Menéndez.

Las familias que están experimentando problemas en sus hipotecas tienen la posibilidad de ser asistidos por consejeros del Departamento de Vivienda, sin costo. Organizaciones como NCLR recomiendan este paso antes de tomar decisiones respecto al futuro de sus propiedades.