“Dreamers” llegan por centenares a solicitar permiso de residencia (video)

NUEVA YORK – Cientos de jóvenes sin autorización para ingresar a Estados Unidos comenzaron hoy una nueva etapa en sus vidas al iniciar un proceso de solicitud de suspensión de sus deportaciones que les permitiría vivir sin miedo en Estados Unidos.

Los llamados “dreamers” llenaron centros comunitarios, iglesias y recintos de varias ciudades del país para informarse, hablar con abogados y rellenar largas planillas del gobierno que se supone les abrirán la puerta a un futuro mejor: la suspensión temporal de su deportación y la obtención de un permiso de permanencia por dos años.

“Esta es una oportunidad enorme para mí. Pensé que terminaría ‘high school’ para acabar en una fábrica o algo así, pero ahora voy a estudiar medicina y luego podré trabajar. Estoy algo nerviosa pero muy alegre”, dijo Lorena Montalbán, una ecuatoriana de 18 años que acudió a una sesión informativa en la iglesia Santa María del bajo Manhattan.

Los jóvenes inmigrantes esperaban en una fila, hablaban animadamente entre ellos y conocían a abogados con los que se sentaban para oír respuestas a sus preguntas y saber si cumplen con todos los requisitos del programa.

Si son rechazados tras llenar bien la aplicación no podrán volver a aplicar.

La abogada de inmigración y directora de la organización Americanos Pro Justicia a Inmigrantes, Cheryl Little, dijo en entrevista a The Associated Press en Miami que si la solicitud es rechazada porque el formulario fue presentado de forma incorrecta, los jóvenes podrán volver a aplicar pero tendrán que pagar nuevamente la tarifa de $465 que cuesta el trámite.

“Tomen su tiempo y háganlo bien desde el comienzo”, aconsejó la abogada a los “dreamers”.

El programa del gobierno del presidente Barack Obama ofrece la suspensión de deportaciones durante dos años, y con posibilidad de renovación, para jóvenes que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños.

Alejandro Mayorkas, Director del Departamento de Inmigración y Ciudadanía, dijo que si se acepta la solicitud es sólo para suspender la deportación y que eso no significa que se “provea un estatus legal (definitivo) o un camino a la ciudadanía”.

“Tengo una hija de ocho meses y quiero darle lo mejor. Sé que ahora podrá tener una vida mejor”, dijo Stephanie Ramírez, cuyos padres la trajeron a Estados Unidos desde Guadalajara cuando tenía dos años. “Estoy un poco nerviosa porque le estoy diciendo al gobierno ‘aquí estoy’ pero al mismo tiempo agradezco la oportunidad”.

El gobierno de Obama ha dicho que el programa forma parte de su estrategia de enfocarse primordialmente en expulsar del país a inmigrantes que cometan crímenes o representen una amenaza para la seguridad pública. Los jóvenes son los que podrían haber accedido al proyecto de ley DREAM, que Obama había apoyado.

Se calcula que 1.7 millones de jóvenes sin papeles podrían beneficiarse de la iniciativa.

Actos similares y ruedas de prensa estaban planeados durante el día en ciudades como Washington DC, Los Angeles, Miami, Portland, Chicago y Nueva Jersey, entre otras.

Algunos de los más de 600 “dreamers” en la iglesia de Manhattan leían con atención la planilla azul I-821D (Consideration of Deferred Action for Childhood Arrival) que deben rellenar y ya pueden enviar por correo al Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés). Las otras dos planillas necesarias para obtener el permiso de trabajo temporal son la I-765, (Application for Employment Authorization) y el cuestionario I-765WS.

Jóvenes inmigrantes sin papeles deben cumplir los siguientes requisitos para beneficiarse del programa: 1) tener 30 años o menos; 2) haber estado en Estados Unidos al menos durante cinco años; 3) haber llegado al país antes de cumplir los 16 años; 4) estar inscrito en una escuela primaria, media o secundaria, pública o privada, o haber concluido estudios en una escuela secundaria estadounidense u haber obtenido un certificado de aprobación del examen en inglés de Desarrollo Educativo General (GED por sus siglas en inglés); y 5) haberse alistado en las fuerzas armadas y/o haber cursado o cursar estudios universitarios.

Deben enviar a las autoridades migratorias documentos médicos, escolares o financieros que demuestren estos requisitos, junto a las tres planillas que pueden encontrar en el portal http://www.uscis.gov/childhoodarrivals.

Tras pagar además una cantidad de $465, recibirán del gobierno un recibo y más adelante una cita para someterse a una prueba de huellas dactilares.

La abogada de inmigración de Carolina del Norte, Helen Parsonage, dijo que se trata de un proceso abierto, que no tiene prescripción. “Por ejemplo, hay muchos dreamers que van a cumplir 15 años y cuando lo hagan van a poder aplicar”.

Opositores al programa de suspensión de deportaciones lo han criticado con dureza, calificándolo como una amnistía para gente que entró ilegalmente a Estados Unidos.

El congresista republicano Lamar Smith, presidente del comité judicial de la cámara baja, ha dicho que la iniciativa de Obama permitirá a personas sin autorización para residir en Estados Unidos obtener trabajo mientras 23 millones de estadounidenses carecen de él.

César Vargas, un joven mexicano que fundó una firma de cabildeo para dreamers llamada DRM Capitol Group, dijo hoy que un grupo de inmigrantes planeaba protestar durante un acto de campaña del candidato republicano presidencial Mitt Romney en Alabama.

Romney se ha pronunciado en contra del Dream Act pero ha asegurado que está a favor de una reforma migratoria que ayude a impulsar la economía estadounidense.

Por otro lado, Daniela Alulema, una joven ecuatoriana que forma parte del New York State Youth Leadership Coalition, denunció durante el acto en Manhattan que todavía hay “dreamers” detenidos en cárceles de todo el país que podrían beneficiarse de la iniciativa de Obama.

“Esta es sólo una decisión temporal”, dijo Alulema. “Esto no ofrece un camino a la ciudadanía. Queremos que liberen a los dreamers en la cárcel y que ofrezcan soluciones permanentes”.

El gobierno anunció recientemente que las solicitudes de quienes hayan sido condenados por delitos graves, por tres infracciones menores o una infracción menor significativa serán rechazadas y se iniciará su proceso de deportación.

Los servicios de inmigración han anunciado que los documentos de identidad y de otro tipo requeridos pueden ser el pasaporte o el acta de nacimiento, certificados escolares, certificados médicos, actas de transacciones financieras o documentos del servicio militar.

Las autoridades migratorias han dicho que desconocen cuantas personas podrían acogerse al nuevo programa pero según un documento interno, el gobierno calcula que 1.04 millones de personas quizás envíen su solicitud el primer año. De ellos, 890,000 podrían cumplir los requisitos.

Según el documento, que obtuvo The Associated Press, el programa podría costar entre $467.7 millones y $585.4 millones.