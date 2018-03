‘Que no sea tonto’, SiciliaObama “necesita dejar de ser un tonto”: Javier Sicilia

El activista pide en Texas el fin de la criminalización de las drogas

AUSTIN, Texas.- La Caravana de la Paz llegó hasta los escalones del Capitolio en Austin, Texas, este sábado 25 de agosto y el hombre que encabeza este movimiento, el poeta y activista mexicano Javier Sicilia, pidió que se deje de criminalizar el consumo de drogas en Estados Unidos. Además dijo que el presidente de Estados Unidos Barack Obama necesita “dejar de ser un tonto”.

“Aquí [en Estados Unidos] la guerra contra las drogas además de que no ha detenido la adicción ha criminalizado a las minorías étnicas, las cárceles están llenas con gente que consumió o portaba droga, están llenas de afroamericanos y de latinoamericanos. El consumo de droga no es un delito, es un asunto de las libertades y las adicciones que puede provocar son un asunto de salud pública no de seguridad nacional”, dijo Sicilia durante su discurso en los escalones del Capitolio de Austin, sede del Congreso del estado de Texas.

Sicilia dijo que si pudiera platicar con el presidente Obama le diría que necesita “dejar de ser un tonto” porque la manera en que se está llevando a cabo la guerra contra las drogas no está siendo efectiva.

“Esta guerra es evidencia de que los gobiernos [estadounidense y mexicanos] han dejado de hacer su más importante vocación, que es asegurarles la paz, justicia y seguridad a sus ciudadanos para que puedan florecer”, dijo Sicilia.

“Los gobiernos actualmente han desertado de esta vocación para servir a los peores capitales, los de la guerra y la violencia, los señores de la muerte, los señores de la sangre, los que han hecho maximizar sus capitales con las muertes de niños, jóvenes, hombres y mujeres. Eso es lo que está detrás de esta guerra”, agregó Sicilia.

El poeta mexicano señaló que los únicos que se benefician de la guerra contra el narcotráfico “son los criminales, los funcionarios corruptos, los banqueros que lavan dinero protegidos por los gobiernos de los estados, los que invierten en prisiones, la policía y el Ejército, todas las industrias de violencia y dolor”, explicó el activista.

Sicilia además pidió que se controle el flujo ilegal de armas de exterminio de Estados Unidos hacia México y otros territorios de Latinoamérica.

Una representante del funcionario estatal Sylvester Turner le presentó a Sicilia una proclamación en reconocimiento a los esfuerzos de la Caravana de la Paz.

“Como ustedes pueden ver, la guerra contra las drogas es como toda guerra y quizá peor que cualquier otra guerra, tremendamente nociva y no solamente nos está cobrando las vidas de nuestros seres queridos sino que estamos perdiendo el país entero”, comentó Sicilia.

A Sicilia se le notó un poco agotado tras su reciente estadía en San Antonio y Austin y el poeta admitió que el recorrido hasta ahora ya comienza a ser pesado no solamente para él sino para todos los caravaneros. “Nos ha tocado dormir en el suelo”, indicó.

La Caravana de la Paz recibió una donación de 300 mil dólares de la Fundación Angelica y otras organizaciones y según Sicilia estos fondos no van a ser suficientes para terminar el recorrido y dependen mucho de la generosidad de los paisanos en cada una de sus paradas para poder seguir adelante con su recorrido hasta Washington, D. C., donde culminará el viaje.

“La generosidad de los grupos locales es lo más importante, en las paradas que ya hemos hecho nos han dado de comer, un lugar donde dormir y donaciones. La ayuda de ellos será fundamental en nuestra causa”, dijo Sicilia.

La Caravana de la Paz llega a Houston el domingo 26 de agosto.