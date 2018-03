Sin licencia el 51% de los conductores que huyen de accidentes en LA

Más de la mitad de los conductores que huyen tras un accidente en Los Ángeles, no tiene licencia para manejar vehículos

LOS ÁNGELES.- El 51,2 por ciento de los conductores de Los Ángeles que huyen tras causar un accidente fatal no poseen una licencia de conducir válida, según un reporte dado a conocer hoy.

El informe “El tráfico de Los Ángeles. Analizando temas de seguridad: problemas y lo que hay que hacer” afirma que los conductores sin licencia son nueve veces más propensos a huir de la escena de un accidente fatal.

Elaborado por Don Rosenberg, fundador de “UnlicensedToKill.org”, un sitio web que busca llamar la atención sobre el riesgo que suponen estos automovilistas, el estudio indica que los conductores sin licencia son 4,4 veces más propensos huir después de un accidente.

“Es fácil notar que los conductores sin licencia o que portan una licencia no válida son una inmensa amenaza para la sociedad”, afirmó Rosenberg, cuyo hijo murió en el 2010 cuando la moto que conducía fue embestida por un vehículo conducido por un inmigrante sin licencia.

El informe señala además que el 19,9 % de los accidentes automovilísticos fatales ocurridos en 2008 involucró a un conductor sin licencia.

Recogiendo datos de 2011 de la Fundación para la Seguridad del Tráfico de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, en inglés), el estudio señala que los conductores sin licencia tienen una tendencia a manejar embriagados cinco veces mayor que los conductores con licencia válida.

El reporte -que también analiza otros riesgos del tráfico de Los Ángeles- indica que no hay grandes diferencias entre aquellos que no poseen licencia por no haberla obtenido nunca, “la mayoría de ellos indocumentados”, o quienes no la tienen por haberle sido revocada o suspendida, “predominantemente ciudadanos o residentes legales”.

“Estadísticamente, de acuerdo con el estudio de la AAA ‘Sin licencia para matar’, ambos grupos son conductores casi igual de atroces”, aseguró el estudio.