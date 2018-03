Jay-Z y Kelly Clarkson entre los favoritos para los Grammy

The Black Keys y Coldplay también incluyen canciones suyas para el gramófono a la mejor actuación de rock.

Los maestros del hip-hop Kanye West y Jay-Z, el cantante de R&B Frank Ocean, la banda de rock The Black Keys, el grupo de folk Mumford & Sons y la formación “indie” de pop fun. se repartieron el protagonismo en las candidaturas a los Grammy y parten como favoritos con seis nominaciones cada uno.

The Black Keys (El Camino), Mumford & Sons (Babel) y Jack White (Blunderbuss) aspiran a hacerse con el galardón de mayor relevancia, el de mejor álbum del año, categoría en la que lucharán junto a Frank Ocean (Channel Orange) y fun. (Some Nights), anunció el miércoles por la noche la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

“El proceso de los Grammy una vez más ha producido una diversa e impresionante lista de nominaciones en múltiples géneros”, dijo el presidente de la organización, Neil Portnow. “Los nominados de este año representan una comunidad excepcional y vibrante que ejemplifica los más altos niveles de excelencia de artistas en sus respectivos estilos”, añadió.

El otro gran premio, el de grabación del año, se lo disputarán los temas Lonely Boy, de The Black Keys; Stronger, de Kelly Clarkson; We Are Young, de fun.; Somebody That I Used To Know, de Gotye; Thinking About You, de Frank Ocean, y We Are Never Ever Getting Back Together, de Taylor Swift.

La canción del año —trofeo que se entrega al compositor— saldrá de la puja entre The A Team (Ed Sheeran), Adorn (Miguel Pimentel), Call Me Maybe (Tavish Crowe, Carly Rae Jepsen y Josh Ramsay), Stronger (Jörgen Elofsson, David Gamson, Greg Kurstin y Ali Tamposi, para Kelly Clarkson) y We Are Young (Jack Antonoff, Jeff Bhasker, Andrew Dost & Nate Ruess, de fun.).

Las grandes estrellas femeninas hicieron acto de presencia en la categoría de mejor actuación pop, donde habrá un mano a mano entre Adele (Set Fire To The Rain), Kelly Clarkson (Stronger), Carly Rae Jepsen (Call Me Maybe), Katy Perry (Wide Awake) y Rihanna (Where Have You Been).

En el apartado de mejor actuación pop de dúo o grupo se alistan Florence & the Machine (Shake It Out), fun. con Janelle Monáe (We Are Young), Gotye con Kimbra (Somebody That I Used To Know), LMFAO (Sexy And I Know It) y Maroon 5 con Wiz Khalifa (Payphone).

Asimismo la lista de candidatos al mejor álbum vocal pop la componen Kelly Clarkson (Stronger), Florence & the Machine (Ceremonials), fun. (Some Nights), Maroon 5 (Overexposed) y Pink (The Truth About Love).

Por su parte, Alabama Shakes, fun., Hunter Hayes, The Lumineers y Frank Ocean se disputarán el galardón al mejor nuevo artista, una categoría en la que los expertos echaron en falta la presencia de Carly Rae Jepsen, autora de la pegadiza Call Me Maybe.

Dentro del campo de mejor álbum de rock los nominados fueron The Black Keys (El Camino), Coldplay (Mylo Xyloto), Muse (The 2nd Law), Bruce Springsteen (Wrecking Ball) y Jack White (Blunderbuss).

The Black Keys y Coldplay también incluyen canciones suyas para el gramófono a la mejor actuación de rock, con Lonely Boy y Charlie Brown, respectivamente.

Kanye West y Jay-Z arrasaron en campos como mejor actuación de rap, mejor colaboración de rap o mejor canción de rap.

El anuncio tuvo lugar desde el pabellón Bridgestone, en Nashville (Tennesse), a través de un acto que contó con varias actuaciones en directo, incluidas las de The Who, el cantante de country Hunter Hayes, el artista de R&B Ne-Yo y el grupo Maroon 5, entre otros.

LL Cool J y Taylor Swift ejercieron como maestros de ceremonias del evento.

La 55 edición de los Grammy se celebrará el próximo diez de febrero desde el Staples Center, de Los Ángeles. Se entregarán gramófonos dorados en un total de 81 categorías.