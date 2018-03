Asaltan al exportero paraguayo Chilavert en Buenos Aires

Al menos cuatro personas armadas asaltaron la noche del jueves al exportero paraguayo José Luis Chilavert, le amenazaron de muerte y le robaron su camioneta y dinero en el barrio de Caballito, de Buenos Aires.

Buenos Aires, 26 abr (EFE).- Al menos cuatro personas armadas asaltaron la noche del jueves al exportero paraguayo José Luis Chilavert, le amenazaron de muerte y le robaron su camioneta y dinero en el barrio de Caballito, de Buenos Aires.

“Espero que esto no sea una venganza”, dijo Chilavert al referirse a una denuncia que presentó en Asunción contra un grupo empresarial argentino “de los hermanos Gustavo y Alejandro Mascardi” por una licitación por apuestas deportivas, operación que fracasó y que dejó una deuda.

“Hice una denuncia penal contra el grupo Mascardi, en Paraguay, por la licitación de apuestas deportivas. Para ese negocio yo puse en garantía varias propiedades que tengo en mi país, pero ellos no pagaron el canon y a mí me ejecutaron mis propiedades”, comentó el exguardameta a la prensa argentina.

“Por la denuncia que hice, los Mascardi son buscados por la Interpol. Ellos están en Argentina y no sé por qué no los extraditaron a mi país”, afirmó.

Al referirse al asalto, en el que le robaron su camioneta Audi Q5, dijo que “fue un momento muy desagradable y muy peligroso”. Aseguró que “para mucha gente del Gobierno (argentino) hay una sensación de inseguridad, pero no es sensación, es una realidad terrible que no la quieren ver y no hacen nada contra la inseguridad”, dijo al canal de televisión TN.

Agregó que los asaltantes “eran profesionales que sabían lo que hacían”.

José Luis Chilavert fue portero de los equipos argentinos San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield, el Real zaragoza español, el Racing de Estrasburgo francés, el Peñarol uruguayo y en su país en Sportivo Luqueño y Guaraní. Jugó 7 partidos con la selección de Paraguay.