Gaby Rivero asegura que show de Televisión 'es un circo'

Acompañada por “oficiales” y acusada de vandalismo fue expulsada Gaby Rivero de Mi sueño es bailar la noche del jueves.

Por primera vez, tras 34 años de carrera artística, la actriz mexicana protagonizó un escándalo del que ahora se defiende.

“Es un circo y yo no estoy para payasadas. Yo vine a bailar y a realizar un sueño y pues, nada, todo es manejado como si fuera un reality show y todo es así. Y hay cosas con las que no me puedo prestar, no estoy de acuerdo. Así que prefiero irme que pasar lo que tocaba en las siguientes semanas”, dijo ayer Rivero vía telefónica a ¡hola L.A!.

La cadena Estrella TV que produce este show, por otra parte, no contestó el pedido de este diario para explicar lo sucedido con la histrión de telenovelas antes del horario límite de esta edición.

Pero antes de sacarla de la competencia, la producción del programa mostró un video en el que se mira a la actriz tocando el lado izquierdo de un carro estacionado, que fue identificado como propiedad del productor ejecutivo del programa de la cadena Estrella TV durante la emisión del jueves, y que después tiene unos visibles y largos rayones en el costado izquierdo.

En el show, la actriz, conocida por muchos como “la maestra Ximena” por su papel en Carrusel, admitió ser “culpable”.

“Yo salí muy enojada el martes. La gente no es totalmente buena ni totalmente mala. Yo reconozco que lo hice, que cometí un error porque me dejé llevar, me cegué por mi emoción”, dijo Rivero durante el programa agregando sentirse avergonzada.

Horas después, a este diario Rivero optó por no explicar exactamente lo sucedido, ni si fue instruida a hacer lo que hizo para lograr mayores niveles de audiencia.

“Es algo de lo que no te puedo hablar bien pero lo que sí puedo contar es que es armado, los policías eran actores. Obviamente estoy indignada en la forma en la que se hizo. O sea, yo pedí desde hace rato que me sacaran y no había forma de que me saquen y este, no sé, estoy ofendida de la forma como se hizo porque yo tengo una carrera y un prestigio que me respaldan. No se vale que te traten así”, declaró.

“No creo en la posición en la que me pusieron porque estoy segura que la gente ha votado más por mí… Hay muchas cositas con las que no estoy de acuerdo con ese programa”, añadió.

Desde que se mudó a Los Ángeles a principios de marzo, dejando en Miami a su familia, aseguró haberse dedicado a ensayar fuertemente y que ha estado bajo “mucha presión”.

“El problema básico es que yo ya no quería estar ni ellos que me quedara así que no había forma… No se vale la humillación, ni la difamación”, comentó quien recientemente dio vida a Laura Cruz en El rostro de la venganza por Telemundo.

A pesar del inesperado desenlace Rivero dijo no sentirse arrepentida de haber sido parte del show.

“Estoy afectada por lo que pasó porque no esperaba que fuera así mi salida y bueno, pues ni modo, la vida sigue… Yo no soy una vedette, yo no me quité la ropa ni cuando Playboy me ofreció un millón de dolares y estaba en Brasil”, agregó sobre la cuantiosa oferta que recibió hace años.

Tampoco dijo estar dispuesta a tener conflictos con sus ex compañeras del show.

“No voy a pelearme con nadie”, agregó. “A mí no me gusta la parte del pleito ni de la oscuridad”.Lea la nota completa en http://www.laopinion.com