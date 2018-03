Papa de Kate del Castillo ya quiere nietos

El actor Eric del Castillo le pide a su hija que le de nietos con una familia estable, 'Yo soy a la antigüita' dice

Aunque Kate del Castillo ha reconocido en diversas ocasiones que no le preocupa convertirse en madre, su padre, Eric del Castillo, reconoció que le gustaría que su hija diera ese nuevo paso en su vida y lo convirtiera en abuelo.

El actor de 83 años de edad consideró que el reloj biológico de su hija podría convertirse en su peor enemigo, además especificó que no le agradaría que se sometiera a un tratamiento para concebir un bebé por otra vía que no fuera la natural.

“Bueno, ya es tiempo de que tenga hijos, eso es lo que me preocupa. Yo soy a la antigüita, me gustaría que fuera con un hombre, con una pareja y estable. Por el amor de Dios, todo el mundo está en pleno divorcio, eso me desmoraliza mucho por los niños”, mencionó.

Del Castillo, quien ha logrado mantener uno de los matrimonios más sólidos junto a su inseparable esposa Kate Trillo dentro del medio del espectáculo, reiteró que le resulta doloroso ver como cada día hay menos parejas que pueden mantener sus relaciones.

Por ello, confesó que la resistencia ha sido la manera en que él y la madre de sus hijas han logrado consolidar su amor por tantos años, además hizo un llamado a los novios actuales para que se estabilicen y le den un buen giro a sus vidas.

“Que aguanten, que sean tolerantes, nunca existe el príncipe azul ni la princesa de las hadas, el enamoramiento pasa rápido, es entonces cuando hay que ver las cualidades de la otra persona desde antes para saberlo amar, saberlo cuidar, entender, y entender también sus debilidades y sus defectos, eso es lo que hace el amor”.

“Mi mujer es mi compañera, mi amiga, a veces hasta le digo hermanita en las noches y le doy la manita, y así nos dormimos porque eso es el amor, no el que está acá soñando”, concluyó.