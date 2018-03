Lila Downs revela detalles de su vida

La cantante oaxaqueña llega con su gira a EEUU en los próximos días.

Lila Downs es de las que no sólo deja su canto y su música en cada concierto, también proyecta sus raíces, su cultura, su rebeldía y esa alma indígena que la hace tan orgullosa.

Su último álbum, Pecados y milagros (2011) le trajo muchos cambios, personales y profesionales, que la intérprete de La cumbia del mole digiere poco a poco.

“Este disco me trajo cambios a mi vida”, comentó. “A mis 45 años, Paul [su marido] y yo construimos una casa en un lugar de Oaxaca. Ahora tenemos nuestra propia casa, estoy agradecida con la vida”.

Ese, su séptimo disco de estudio, ha marcado la trayectoria de la cantante y compositora mexicoamericana —nacida en Oaxaca—. Con él ganó su primer Grammy y su segundo Latin Grammy. Obtuvo de su disquera, Sony, discos de Oro y Platino por altas ventas y sus conciertos, la mayoría en México, registran llenos totales.

“¡No! ¡Qué barbaridad!”, comentó con efusividad. “No me esperaba ese éxito tan tremendo. A veces todavía tengo que pellizcarme para saber que no estoy soñando”.

“Estoy muy agradecida con mis santitos y mis santitas, que son la Virgen de la Soledad, la Virgen de Juquila, la madre Guadalupe porque siempre las he tenido muy presentes en cada disco, pero en este más”, expresó.

En charla telefónica con La Opinión , desde su nuevo domicilio en Oaxaca, Downs habló de su carrera, de lo feliz que la hace estar en su casa y de lo rara que se siente de disfrutar esa “independencia” familiar.

“No estoy acostumbrada a vivir tan independiente. Siempre he estado con mi familia. Pero, por otra parte, es un cambio natural de la vida: tengo a mi hijo [Benito de tres años] y me gusta enseñarle lo que fue mi vida y lo que va uno aprendiendo de su entorno”, afirmó.

¿Cómo sientes a México ahora?

Es complicado, [porque] no puedo generalizar. En Oaxaca hemos sentido los estragos de la inseguridad; personalmente lo pasé. Eso me hace sentir un poco desconcertada, salir a la calle y desconfiar de quien se para junto a ti. No me gusta sentirme así.

¿Qué te paso?

Me asaltaron. Afortunadamente no me acuchillaron. Estaba aquí en mi barrio, han pasado otras cosas feas. Tenemos que organizarnos aquí con la comunidad, a ver qué deciden. Yo los respeto mucho y sé que en comunidad vamos a tomar decisiones.

Explícame cómo es tu comunidad. ¿Es exclusiva?

No, no es de ricos. Es barrio. Tengo varias vecinas maravillosas que hacen tortillas: las admiro, respeto y quiero mucho. La mayoría vienen de comunidades indígenas, es muy lindo. Tengo vecinos policías, trabajadores de diferentes zonas de la ciudad y otros que no trabajan y por eso roban… Cada colonia tiene sus particularidades. Mis vecinos lo saben más porque yo acabo de llegar aquí.

El gobierno de la ciudad de Oaxaca, te dio un reconocimiento aunque tu hayas sido muy crítica con la política de tu estado…

Como que no te lo crees pero lo agradezco. Se hizo un concierto gratis muy bonito. Tengo un equipo maravilloso que me ayudó a organizarlo y de la oficina de Turismo [del gobierno] recibimos mucho apoyo. Yo no podía creer que fueran tan amables conmigo. Ahora sí que disfruté el reconocimiento.

¿De qué se trata tu nuevo proyecto?

Es una colaboración con Soledad Pastorutti [Argentina] y Niña Pastori [España], yo estoy aprendiendo canciones de ellas y ellas de las mías. Vamos hacer una gira con músicos de estos tres países y ya estamos por entrar al estudio.

Vienen de una misma esencia folclórica, pero son estilos distintos. La verdad, al principio no me motivaba, pero me ha gustado mucho aprender de otras tradiciones, es una riqueza cultural muy grande.

21 de Septiembre

Lugar: Humphreys Concerts By The Bay. San Diego, CA

22 de Septiembre

Lugar: The Greek Theatre. Los Ángeles, CA

29 de Septiembre

Lugar: Auditorio Nacional, Ciudad de México.

Para más informes:http://www.liladowns.com