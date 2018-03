Arranca Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles

Durante el fin de semana el festival de cine organizado por la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles presentará filmes de México y otros países latinoamericanos

Con producciones de México y de otros países de Latinoamérica, hoy arranca el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en Los Ángeles.

En su tercera edición, el festival ofrecerá once largometrajes y una serie de cortos este fin de semana en el Teatro Egyptian, ubicado en el corazón de Hollywood.

Como dato novedoso, el programa de este año presentará por primera vez sus propias distinciones a artistas y personalidades de la industria del cine de Latinoamérica.

El FICG en Los Ángeles es una extensión del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y es organizador por la Fundación de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles.

De acuerdo con sus organizadores, “el objetivo del festival es incrementar el acceso al cine mexicano e iberoamericano y aumentar su visibilidad facilitando el intercambio de ideas a través de la narración de historias y de temas socialmente relevante”.

Este año, el programa de FICG en Los Ángeles incluye, entre otras, las siguientes películas y cortometraje:

HOY: Tercera Llamada (‘Last call’), 7:30 p.m. La cinta mexicana es dirigida por Francisco Franco. (inaugura el festival).

SÁBADO: Luna (Moon), a las 11:30 a.m. Cortometraje dirigido por Rigo Mora.

Las Mariposas de Sadourni (Sadourni’s Butterflies), a la 1:30 p.m. Dirigida por Dario Nardi.

Quebranto (Disrupted), a las 4:00 p.m. Dirigida por Roberto Fiesco.

Levanta muertos (Death Strokes), a las 8:45 p.m., dirigida por Miguel Nuñez.

DOMINGO: Workers (Trabajadores), a las 11:00 p.m. La cinta está dirigida por José Luis Valle.

Soy Mucho Mejor Que Vos (I’m Better Than You), a las 1:30 p.m. Cinta dirigida por Che Sandoval.

Purgatorio, un viaje al corazón de la frontera (Purgatorio, A Journey Into the Heart of the Border), a las 3:30 p.m. Dirigida por Rodrigo Reyes Leer.

Puerto Padre (Port Father), a las 5:30 p.m. Dirigida por Gustavo Fallas.

Besos de azúcar (Sugar Kisses), a las 8:00 p.m. Dirigida por Carlos Cuarón. (Cierra el festival).

En detalle

Qué: Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles

Cuándo: 1 al 3 de noviembre.

Dónde: Cine Egipcio,

6712 Hollywood Blvd., LA

Cómo: $9 por película.

Información: www.ficginla.com