Chris Brown regresa a la cárcel

Al rapero lo echaron de rehabilitación y fue arrestado nuevamente por no cumplir con la orden de un juez

Chris Brown sigue desperdiciando las oportunidades que se le presentan.

De acuerdo con el portal TMZ.com, el cantante afroamericano fue arrestado alrededor de las 2 p.m. y regresó a la cárcel del centro de la ciudad de Los Ángeles sin posibilidad de salir bajo fianza por haber incumplido con las exigencias del juez a cargo de su caso legal, al no permanecer en un centro de rehabilitación en Malibú para recibir terapias y poder superar los ataques de rabia o ‘anger management’.

El sitio agrega que el rapero fue expulsado del centro debido a que no acató las reglas del lugar, y aunque no precisó cuáles habían sido, aclaró que no tuvo que ver con drogas ni violencia, pero sí tuvieron que haber sido graves para que directivos del centro tomaran esa decisión.

El 3 de febrero, el juez James Brandlin ordenó durante una audiencia revisar las condiciones de la libertad condicional de Brown y que éste tendría que permanecer en el centro de rehabilitación hasta que finalizara el caso que enfrenta por supuestamente haber atacado a un hombre en Washington, D.C. en octubre, tras haber demostrado una mejoría. Pero el caso sigue su curso en la capital del país y alguaciles del condado de Los Ángeles fueron llamados para llevarlo directamente a la cárcel y cooperó con las autoridades.

Este último incidente es tan sólo uno de tantos que el joven cantante ha estado enfrentando desde el 2009 cuando le pegó a su entonces novia Rihanna dentro de un vehículo en Los Ángeles, una noche antes de los premios Grammy.