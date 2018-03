La FIFA alerta que hay importantes obras pendientes a tres meses del Mundial

El secretario general de la FIFA, Jérôme Valcke, alertó hoy que quedan importantes obras pendientes en los alrededores de los estadios, a tres meses del inicio del Mundial de fútbol de Brasil, lo que imposibilita colocar las instalaciones temporales.

Río de Janeiro, 13 mar (EFE).- El secretario general de la FIFA, Jérôme Valcke, alertó hoy que quedan importantes obras pendientes en los alrededores de los estadios, a tres meses del inicio del Mundial de fútbol de Brasil, lo que imposibilita colocar las instalaciones temporales.

“El mayor desafío es que todas las instalaciones temporales estén en su lugar a tiempo”, dijo Valcke en un mensaje en un vídeo en la web de la FIFA.

Para ejemplificar, Valcke dijo que no hay pavimento instalado alrededor del recién inaugurado estadio de Porto Alegre, lo que hace imposible que se instalen todavía los equipamientos temporales.

“Fuera del estadio de Porto Alegre no hay pavimento, no podemos poner en su sitio todo el centro de televisión y el complejo de hospitalidad sin pavimento. No hablamos del pavimento que estás acostumbrado en tu casa. Hablamos de 140.000 metros cuadrados. Lleva dos o tres meses instalar eso y estamos a tres meses del Mundial”, afirmó.

Valcke señaló que, tanto la FIFA como los organizadores brasileños, “todavía tienen que correr” para concluir todas las obras y recalcó que su meta es “no defraudar a los aficionados al fútbol” y conseguir “entregar al mundo este diamante”, dijo en alusión al Mundial.