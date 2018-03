Artista ruso mutiló su propia oreja como protesta

Cubierto de sangre, Pyotr Pavlensky fue llevado a un hospital de Moscú por policías locales luego de que el artista se cortó el lóbulo de su propia oreja como protesta por el uso de tratamientos psiquiátricos forzados en disidentes.

Pavlensky hizo su protesta en el techo de un centro psiquiátrico y utilizó un cuchillo de cocina para mutilarse.

En un mensaje escrito en la cuenta de Facebook de la esposa de Pavlensky, el artista explicó que cortar su oreja representan el daño producido por la policía “regresando al uso de la psiquiatría para metas políticas”.

