Abogados, estudiantes protestan brutalidad policial en Los Ángeles

Más de 100 abogados, estudiantes de derecho y otros activistas llevaron a cabo una protesta afuera de una corte de Los Ángeles el martes, alegando que el sistema judicial era disfuncional.

Con el fin de hacerse visible a todo peatón, conductor y visitante de la corte, el grupo bloqueó un carril de tráfico y obstruyó el camino que conduce a la entrada de la Calle Hill del centro judicial de Stanley Mosk.

“El número de homicidios injustificados es el resultado de todo un sistema que no ha sido rectificado por vasto tiempo, dejándolo sin la revisión necesaria para garantizar justicia“, alegó Priscilla Ocen, una profesora de derecho durante la protesta.

Después de unos 30 minutos de cánticos y tirado en la calle, la manifestación cesó.

Duraría solo 15 minutos y medio para marcar las 11 veces que Eric Garner gritó: “No puedo respirar” a la policía de Nueva York y las 4 horas y media que el cuerpo de Michael Brown yacía en una carretera en Ferguson, Missouri, después de que fue fatalmente baleado.

La protesta marcó el segundo día consecutivo en el que un grupo de profesionales se ha demostrado en apoyo de las peticiones de mayor responsabilidad de la policía tras la muerte de hombres negros desarmados a lo largo del país.

#lawyerdiein #lawyers4BlackLives 250 lawyers participate in die in on Los Angeles courthouse steps #alllivesmatter pic.twitter.com/d1D8D3mDcW

#Ferguson protesters do a “die-in” in front of CNN office in Los Angeles. pic.twitter.com/LgcVYi2KX6

— Marcus Yam (@yamphoto) December 13, 2014