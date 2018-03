Taylor Swift y Madonna, encuentro esperado en los Grammy

Taylor Swift no pudo salir de su asombro al enterarse de que Madonna era una gran fan suya. Lo que le llevó a acudir este domingo a la gala de los premios Grammy “muy asustada” ante la idea de conocer a la reina del pop, pues no quería defraudar sus expectativas.

“Para, ¡me voy a desmayar! Oh Dios mío, he estado tan nerviosa pensando que la vería, es que significa mucho para mí.

La primera vez que dijo algo bueno de mí a los periódicos hace un par de semanas pensé: ‘No puede ser real, es demasiado bueno para ser real!'”, comentó incrédula en la alfombra roja a Access Hollywood.

Y en la noche de premios, Madonna volvió a reconocer que adora las “pegadizas” canciones de Taylor: “Escribe unas canciones tremendamente pegadizas. No puedo sacarlas de mi cabeza”.

Como no podía ser de otro modo, el joven talento se reunió con la madurez y ambas tuitearon sobre ello.

“Madonna es alguien a quien ya conozco”, escribió evidenciando su encuentro. Mientras que la veterana cantante publicó una foto en la que las dos salían abrazándose. “¡Meneándonos en el backstage con Taylor”.

A photo posted by Madonna (@madonna) on Feb 8, 2015 at 9:09pm PST

So much fun❤️❤️❤️phew!!!!!! I made it and I’m ❤️#livingforlove pic.twitter.com/ghzKl4rCZ7

— Madonna (@Madonna) February 9, 2015