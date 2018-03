Declaran fin de enfermedad del Legionario en Sur de El Bronx  

Autoridades de salud identifican la fuente original de la bacteria y aseguran que no se han presentado más contagios

NUEVA YORK – Las autoridades de salud de la Ciudad de Nueva York declararon este jueves el fin oficial del brote de la enfermedad del Legionario en el Sur de El Bronx.

Según informó la comisionada del Departamento de Salud de Nueva York, la doctora Mary T. Bassett, no se ha registrado ningún caso de personas contagiadas por la bacteria en casi tres semanas, por lo que se ha determinado que el avance de la infección se ha detenido.

“No hemos visto a nadie que se haya enfermado con Legionella en el área del brote desde el tres de agosto, por lo que hemos pasado el período de incubación de la enfermedad”, anunció Bassett en la sede del Laboratorio de Salud Pública de NY.

“El 90% de los hospitalizados han sido dados de alta y sabemos que se están recuperando, sin embargo esto ha afectado a muchas familias en el Sur de El Bronx”, expresó.

No obstante, la funcionaria aclaró que el hecho de que no hayan ocurrido más casos de personas con síntomas de la enfermedad, no significa que no se puedan presentar infecciones adicionales en el futuro, no sólo en El Bronx sino en otros vecindarios de la ciudad.

Hasta ahora, el brote de la enfermedad del Legionario –un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella— ha causado la muerte de 12 personas y ha contagiado a 128, confirmó Bassett.

Identifican origen del brote

Las autoridades de salud neoyorquinas también indicaron, este jueves, que pruebas de laboratorio epidemiológicas y ambientales permitieron determinar que la fuente original de la infección fue la torre de enfriamiento del Opera House Hotel, un histórico edificio ubicado en el 436 East, de la calle 149 en el citado condado.

“Obtuvimos muestras de 25 pacientes relacionados con el brote, algunos de los cuales han muerto, y luego de completar rigurosas pruebas de laboratorio comprobamos que la cepa (de la bacteria) encontrada en esos pacientes es igual a la cepa encontrada en la torre de enfriamiento del Opera House Hotel”, dijo Bassett.

Esta semana, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, firmó una nueva ley con el objetivo de controlar futuros brotes de la enfermedad del Legionario en la ciudad. Bajo la normativa, los propietarios de edificios con torres de enfriamiento tendrán un plazo de 30 días para registrarse ante el Departamento de Edificios de la ciudad y demostrar que han inspeccionado y desinfectado las torres de enfriamiento en sus propiedades. Aquellos que incumplan con esto tendrán que pagar penalidades de hasta $10,000.

Sobre la enfermedad

La enfermedad del Legionario se adquiere, generalmente, por respirar vapor de agua que contiene la bacteria. No se puede transmitir de persona a persona o por tomar agua. La infección causa síntomas típicos de una neumonía, los cuales incluyen fiebre alta, escalofríos, tos y dolores musculares. También puede causar dolor de cabeza, fatiga, pérdida de apetito, confusión y diarrea. Los mismos suelen aparecer de dos a 10 días después de la exposición a la bacteria.

Los que están en mayor riesgo de enfermarse son las personas de la tercera edad o adultos mayores, especialmente los fumadores de cigarrillos. También están en peligro los que padecen de una enfermedad pulmonar crónica, los que tienen un sistema inmunológico debilitado y los que toman medicamentos inmunosupresores.

Aunque la mayoría de las personas se recupera con antibióticos, la enfermedad del Legionario es muy seria y puede poner la vida de los enfermos en peligro. Por ello, si usted presenta algún síntoma, las autoridades de salud recomiendan buscar atención médica de inmediato.