AgendaLA: todos los eventos que no te puedes perder este fin de semana

Desde Indiana Jones a música de los años 80, pasando por eventos en los principales museos, hay de todo y para todos en Los Ángeles este fin de semana

Jueves 31

Kurios

El espectáculo circense de Cirque du Soleil continúa en Los Ángeles hasta el 7 de febrero. En Dodgers Stadium (1000 Elysian Park Ave., LA). Desde $50. Horarios e informes:

www.cirquedusoleil.com/kurios

Arte moderno

Una guía por el LACMA (5905 Wilshire Blvd., LA) te muestra los secretos del arte moderno en exhibición en el museo local. 3 p.m. Repite el lunes a las 2 p.m. Gratis con acceso a museo.

www.lacma.org

Disney on Ice

El espectáculo sobre hielo anual presenta en esta ocasión una versión en directo de ‘Frozen’ que seguro volverá loco a todos los pequeños de la casa. De jueves a domingo. En Long Beach Arena (300 E. Ocean Blvd., Long Beach). Boletos e informes:

www.ticketmaster.com

‘The Bridges of Madison County’

El musical inspirado en la novela romántica que dio pie el filme con Meryl Street y Clint Eastwood prosigue su andadura en el Ahmanson Theatre (135 North Grand Ave., LA). De martes a domingo. Boletos e informes:

www.centertheatregroup.org

Chicano Lanscapes

Sigue la exhibición ‘Somewhere Over El Arco Iris: Chicano Landscapes’, que ofrece un abanico del arte chicano local. Hasta el 31 de enero en MOLAA (628 Alamitos Ave., Long Beach). De miércoles a domingo. $9.

www.molaa.org

Viernes 1

Desfile de las Rosas

La 127 edición de este clásico local tiene lugar siempre el primero de enero en el corazón de Pasadena. Carrozas de flores, bandas, unidades ecuestres y numerosos invitados desfilarán por Colorado Boulevard desde las 8 p.m. El evento es gratis pero se pueden hacer reservas en asientos. Informes y reservas en:

www.tournamentofroses.com

Víctor Hugo Zayas

Sigue la exhibición ‘Víctor Hugo Zayas: The River Paintings’, una mirada creativa del artista angelino al río de nuestra ciudad. Hasta el 7 de febrero en MOLAA (628 Alamitos Ave., Long Beach). De miércoles a domingo. $9.

www.molaa.org

Arte latimoamericano

Una guía por el LACMA (5905 Wilshire Blvd., LA) te muestra los secretos del arte latinoamericano en exhibición en el museo local. 3 p.m. Gratis con acceso a museo.

www.lacma.org

Sábado 2

Desfile de las Rosas 2

Ya no desfilarán, pero las carrozas estrellas del Desfile de las Rosas estarán en exhibición en diversas áreas del condado. Hasta el domingo. $10. Informes:

www.tournamentofroses.com

Frank Gehry

Aprovechando la exhibición en el LACMA (5905 Wilshire Blvd., LA), el museo ofrece una guía por la misma incluida en su precio de acceso. 11 a.m. Repite el miércoles, 2 p.m. Informes:

www.lacma.org

¡Viva los 80!

Las bandas de los años 80, Missing Persons, Bow Wow Wow, When in Rome II y Trans X actúan en The Canyon (28912 Roadside Dr., Agoura Hills). 9 p.m. Desde $20.

www.ticketmaster.com

Indiana Jones

Los tres primeros (y mejores) filmes de la saga del héroe aventurero con Harrison Ford, ‘Raiders of the Lost Ark’, ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ e ‘Indiana jones and the Last Crusade’, se proyectan en Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd., LA). Desde 5 p.m. $11.

www.americancinematheque.com

Domingo 3

MOLAA gratis

El Museo de Arte Latinoamericano (628 Alamitos Ave., Long Beach) abre sus puertas gratis los domingos por gentileza de Target. Desde 11 a.m. Guías por sus galerías a las 2 p.m. Informes:

molaa.org

¡Batman!

No, no se trata de las versiones cinematográficas recientes, sino de la serie de TV. La película resultante, estrenada en 1966 con Adam West, celebra 50 años en el Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd., LA), acompañada de ‘Munster, Go Home!’, filme también inspirado en la serie ‘The Munsters’. Desde 5 p.m. $11.

www.americancinematheque.com

Rachmaninoff y Gershwin

El Concierto para Piano, número 2, de Rachmaninoff, y la Rapsodia en Azul de Gershwin, serán interpretadas por las pianistas Inna Faliks y Daniel Schlosberg en el Bing Theater del LACMA (5905 Wilshire Blvd., LA). 6 p.m. Gratis.

www.lacma.org

Lunes 4

Arte de China

Una guía por el LACMA (5905 Wilshire Blvd., LA) te muestra los secretos del arte de China en exhibición en el museo local. 3 p.m. Gratis con acceso a museo.

www.lacma.org

Martes 5

‘His Girl Friday’

La comedia clásica con Cary Grant y Rosalind Russell se proyecta en el Bing Theater del LACMA (5905 Wilshire Blvd., LA). 1 p.m. $4, $2 menores de 17 años.

www.lacma.org

Miércoles 6

Willie Nelson

La música de este legendario cantante resonará, acompañado por ‘& Family’, en el City National Grove (2200 East Katella Ave., Anaheim). 8 p.m. Desde $65.50.

www.ticketmaster.com