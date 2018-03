Guerra de batazos entre Dodgers y Angels termina con empate en Liga del Cactus

El primer duelo de 2016 entre los vecinos de Los Ángeles arroja 26 carreras y 36 hits

En su primer duelo de 2016, Dodgers y Angels se enfrascaron en un duelo de batazos que terminó con la pizarra empatada 13-13 en juego de pretemporada realizado en el Diablo Stadium de Tempe, Arizona y en el que ambos equipos se combinaron para producir 36 imparables.

El encuentro presentó a Scott Kazmir como pitcher abridor de los Dodgers, quien apenas pudo sacar cinco outs a cambio de recibir la misma cantidad de anotaciones. Kazmir requirió 36 lanzamientos para cerrar el primer inning, pero para entonces los Angels ya habían pisado la registradora tres veces.

Aunque su salida fue tortuosa, Kazmir logró empezar la cuenta de los 13 bateadores que enfrentó con un strike.

“Honestamente, creo que voy en el camino adecuado”, dijo a los reporteros el pitcher zurdo de 32 años de edad, que este año firmó un contrato de tres temporadas y 48 millones de dólares con los Dodgers. “No hay que fijarse mucho en mis números de hoy, sino en cómo enfrenté el partido”.

Weaver la pasa mal

El pitcher abridor de los Angels, Jered Weaver, también tuvo una jornada complicada al recibir cinco anotaciones en dos entradas y dos tercios de trabajo. El serpentinero del equipo de Anaheim no superó las 81 millas por hora en sus lanzamientos y eso le costó caro ante la ofensiva de los Dodgers.

Weaver sirvió pelotas de jonrón a Joc Pederson en la primera entrada, a Austin Barnes en el segundo capítulo y a Scott Van Slyke en el tercer inning.

“Todos los días me levanto esperando que sea el día en que por fin todo me va a funcionar, pero no ha sido así, debo seguir trabajando muy fuerte”, dijo Weaver, quien a sus 33 años de edad está en el último año de su contrato con los Angels.

A la ofensiva, los Angels disfrutaron de una buena actuación de Mike Trout, quien anotó tres carreras al conectar un doble, un triple y recibir una base por bolas.

Este jueves, los Dodgers enviarán al montículo al japonés Kenta Maeda para enfrentar a los Atléticos de Oakland, mientras que los Angels chocarán contra los Diamondbacks de Arizona con el debut de Andrew Heaney en la loma de los disparos.

