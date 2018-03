La dramática golpiza de Chris Eubanks Jr a Nick Blackwell, que ahora está en coma inducido

El padre de Chris Eubanks Jr. pudo ser pieza clave para salvarle la vida al boxeador británico, quien fue trasladado inconsciente al hospital

En septiembre de 1991 Chris Eubanks Sr. dejó incosciente sobre el ring a Mitchael Watson en una pelea realizada en Inglaterra. El recuerdo de esa pelea puede haber salvado la vida de Nick Blackwell.

El pasado sábado Chris Eubanks Jr. derrotó a Blackwell por TKO en el décimo asalto en una pelea en la que le arrebató el cinturón mediano británico. Luego de que el referí paró la pelea Nick Blackwell se desmayó y fue llevado inconsciente a un hospital donde ahora está en coma inducido.

En el séptimo round de la pelea Chris Eubanck Sr., que estaba en la esquina de su hijo, notó que Blackwell estaba muy golpeado y le pidió a Eubank Jr. que no lo golpeara en la cabeza.

“Si el referí no para la pelea no sé que decirte. Pero te digo algo, si lo sigues golpeando así él está mal herido. Dos, si va a decisión no sé porqué el referí no para la pelea. No entiendo”. dijo Eubanks a su hijo. Luego la instrucción fue precisa.

“Quizás no debas dejar que el referí decida, pero no le vas a seguir golpeando en la cabeza. Golpéalo en el cuerpo”, le ordenó.

No está claro se Eubancks Sr. recordó y aplicó su experiencia, pero si es obvio que sabía que la vida de Blackwell estaba en peligro.

